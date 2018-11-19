В Душанбе сегодня вечером прилетает делегация узбекских парламентариев, возглавляемая спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуридинжоном Исмаиловым.
Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров сегодня ночью лично встретит в аэропорту Душанбе своего коллегу, сообщили «АП» в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана.
Парламентская делегация Узбекистана впервые за годы независимости двух соседних государств посетит Таджикистан.
Официальный визит узбекских парламентариев, среди которых помимо спикера нижней палаты парламента также трое народных избранников из соседнего государства, продлится до 22 ноября.
Завтра во второй половине дня узбекские парламентарии проведут встречи с президентом Эмомали Рахмоном, а до этого состоится встреча со спикерами обеих палат таджикского - Махмадсаидом Убайдуллоевым и Шукурджоном Зухуровым.
21 ноября гости ознакомятся с работой завода «ТАЛКО кабель» и побывают на Нурекской ГЭС. Гости также посетят Национальную библиотеку Таджикистана и столичный «Кохи Навруз».
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