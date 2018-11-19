Сегодня шеф-повар Бахтовар Донаев поделится с вами рецептом приготовления утиной грудки в брусничном соусе, а мы расскажем о новом винном доме в Душанбе.

«Возьми лето в руку, налей лето в бокал, поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето…», - умел Брэдбери подобрать нужные слова для того, чтобы описать действие благородного напитка.

А можно ли в Душанбе продегустировать фирменные напитки из винограда и порадовать свои вкусовые рецепторы? Да. Не так давно в нашей столице появился первый винный дом - WineHouse «Sauvignon».

Он предлагает внушительную коллекцию вин более 170 сортов из Франции, Грузии, Италии и других стран.

Помимо шикарной винной карты заведение радует аппетитными морепродуктами, итальянской и французской кухней.

Просторный зал позволяет устраивать не только романтические обеды и ужины, но и проводить банкеты. Каждую пятницу и субботу девушкам обеспечен комплимент от сомелье, а раз в неделю здесь звучит живая музыка.

Если вы планируете семейный ужин, то вам предоставят 15%-ную скидку, а на ужин для двух влюблённых предусмотрена 10% скидка.

В WineHouse «Sauvignon» вам всегда помогут определиться с выбором вина и подскажут, с чем его лучше сочетать. Например, выдержанное Каберне не следует совмещать с легкими блюдами. Шираз лучше попросить к мясу или дичи. А бутылка вина Помар идеально дополнит вкус утиной грудки в брусничном соусе, рецептом которой с вами поделится шеф-повар винного дома Бахтовар Донаев.

Адрес WineHouse "Sauvignon": пр. Рудаки 15/1, 2 этаж

Режим работы: с 11 утра до часа ночи

Тел: 918191333

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