Накануне запуска первого гидроагрегата строящейся Рогунской ГЭС «МегаФон Таджикистан» провел технические работы, результатом которых стало повышение скоростей мобильного интернета на этом важнейшем объекте энергетической инфраструктуры Таджикистана. Во время церемонии запуска оператор также будет использовать передвижную базовую станцию, чтобы многочисленные официальные гости могли пользоваться всеми услугами связи без ограничений.

Запуск первого гидроагрегата ознаменует новый этап истории ГЭС: с 2008 года шло строительство и установка оборудования, а в ноябре 2018-го начнется его эксплуатация. Свидетелями этого исторического события станут представители органов власти Таджикистана, России и Узбекистана, сотрудники СМИ и другие гости.

Для обеспечения участников церемонии, а также работников гидроэлектростанции надежной связью «МегаФон Таджикистан» модернизировал ранее установленную на ГЭС базовую станцию 3G.

Теперь в зоне ее действия, то есть на всей административной территории Рогунской ГЭС, средняя скорость интернет-доступа составляет от 8 до 16 Мбит/с. А в день запуска первого гидроагрегата сеть будет усилена передвижной базовой станцией.

«Старт эксплуатации первого агрегата – безусловно, важный момент. Но технические мероприятия имели целью не только подготовку к церемонии, в которой примут участие представители трех стран.

На Рогунской ГЭС мы присутствуем с 2009 года, только в течении текущего года по сравнению с прошлым годом голосовой трафик вырос на 30%, на столько же – число абонентов, а трафик передачи данных увеличился еще больше – в 2 раза.

Поэтому пришло время модернизации сети и увеличения скоростей мобильного интернета. Можно сказать, что мы строимся и растем вместе с нашими клиентами!» – рассказывает руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.

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