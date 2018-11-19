ООН рекомендовала Таджикистану отменить наказание за проституцию, и мы вам расскажем, почему это правильная рекомендация.
Что сказала ООН?
Комитет ООН против дискриминации женщин призвал власти Таджикистана отменить наказание за проституцию. На заседании в Женеве член комитета госпожа Жахон поинтересовалась у главы делегации республики, генпрокурора Юсуфа Рахмона, какие меры предприняты властями для этого. Рахмон ответил, что «в Таджикистане проституция считается не преступлением, а административным правонарушением. Однако для сводников, сутенеров и лиц, занимающихся организацией публичных домов, предусмотрено уголовное наказание».
Члены Комитета ООН в свою очередь настояли на том, что Таджикистану следует полностью отменить наказание за проституцию.
Осенью 2015 года парламент республики ужесточил наказание для женщин, занимающихся проституцией, теперь они могут быть арестованы на срок до 15 суток. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, в случае, если проститутка за один год будет задержана дважды, то она должна выплатить штраф в размере от 800 до 1000 сомони ($85-106), либо на нее может быть наложен административный арест сроком от 10 до 15 суток. Ранее женщины платили штраф в размере от 400 до 800 сомони ($43-85).
Как работает система по борьбе с проституцией?
По большому счету – никак. Правозащитники заявляют, что после ужесточения наказания за проституцию в Таджикистане положение женщин ухудшилось. В докладе, подготовленном двумя региональными правозащитными организациями для ООН, говорилось, что в стране широко распространены случаи притеснения, насилия и нарушения прав секс-работниц, и чаще всего это происходит со стороны сотрудников правоохранительных органов.
- С проституцией, как явлением, в Таджикистане, по сути, не борются, борьба ограничивается периодическим отловом секс-работников со стороны милиции, - говорят специалисты, занимающиеся проблемой. - Их задерживают, иногда вымогают деньги, а после отпускают.
Но бывает и так, что женщин принудительно отводят на сдачу анализов на инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ, сообщают о задержании родителям, вносят в список секс-работников, и записывают их признания на видео, отмечается в докладе ООН.
Замдиректора госучреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбы со СПИД» Дильшод Сайбухонов считает, что подобные действия и ужесточение борьбы с проституцией могут усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране.
- Система здравоохранения - это гуманная сфера, и мы не можем давать свою оценку по отношение к поведению человека, а должны делать все, чтобы уменьшить риск передачи ВИЧ от больного к здоровому, - говорит он. – Для этого работает национальная программа по противодействию эпидемии ВИЧ в РТ на период 2017-20 годы. С целью снижение риска передача инфекции в республике ряд НПО и так называемые дружественные кабинеты, которые функционируют при центрах СПИД и НПО проводят профилактические мероприятия, в том числе, распределяются средства защиты (презервативы), информационные материалы, и организуется тестирование на ВИЧ на бесплатной основе.
Это все происходит анонимно. Регистрация их происходит под определенным кодом, знание которого ничего не говорит о том, кому он присвоен.
Если мы пойдем по пути ужесточения наказания за этот вид деятельности, сразу заметно снизится количество обращений работниц коммерческого секса в международные организации, НПО, дружественные кабинеты при центрах СПИД. И наша работа с ключевыми группами населения – носителями ВИЧ инфекции будет крайне затруднена.
Наша работа эффективна, когда она направлена на определенную группу населения. А если мы не знаем, как их искать, где они. Если у них не будет доверия к нашим центрам, нам будет очень трудно. Это перейдет в скрытую форму и может крайне негативно отразиться на эпидемиологической ситуации. Может не сразу, может через 5-10 лет, но это будет.
Почему и как эта «борьба» сказывается на других гражданах?
Очевидно, что предпринимаемая борьба с этим явлением, малоэффективна. В то же время из-за нее страдают и другие граждане.
Вот только две истории, которые, мы думаем, знакомы многим из вас.
- Мне 35 лет, я не замужем, но, конечно, встречаюсь с мужчинами. И, знаете, иметь внебрачную связь в Таджикистане для женщины иногда просто невозможно! – говорит жительница Душанбе Тахмина. - У меня нет квартиры, куда бы я могла пригласить своего мужчину. Нередко бывает, что и у мужчины нет такого дома. Это нормально. Не нормально то, что в отличие от развитых стран, у нас просто невозможно иметь личную жизнь, если ты не женат или не замужем. Потому что квартиру снимать нельзя – милиция проводит рейды, облавы на проституток и если, вдруг, окажется, что ты в чужой квартире с мужчиной, то обязательно или заберут в участок за проституцию или деньги возьмут.
Невозможно встречаться в гостинице, потому что тебя без свидетельства о браке или штампа в паспорте просто не пустят. Вот скажите, а что делать в таком случае одиноким людям?
А недавно я встречалась со своим другом – просто другом, который приехал в нашу республику на несколько дней. Он плохо знает наш город, поэтому я поехала к нему в гостиницу. Я зашла в его номер, представьте (!), только на минуту, чтобы он мог собраться, так как мы хотели пообщаться в кафе и тут же в дверь стали барабанить. Оказалось, администратор. Потребовал, чтобы я вышла из номера, потому что: «Эээ, в номере нельзя с женщиной быть». Это что за сервис у нас?!
- Я встречаюсь с девушкой, мы еще не женаты, но собираемся это сделать, - рассказывает Джахонгир, тоже житель столицы. – И ее и мои родители согласны на наши отношения. Мы много времени проводим с ней вместе, часто просто гуляем в парках и вот здесь самая большая проблема.
У нас было уже дважды, когда к нам подходили милиционеры, выясняли кто мы, почему целуемся, почему обнимаемся… А однажды меня с ней забрали в участок, я не знаю, что они подумали, но по их вопросам и наглому поведению они, видимо, решили, что моя девушка мне не невеста, а проститутка, с которой я хотел в парке договориться о цене. Заставили, чтобы мой брат привез из дома мой паспорт, зачем-то зарегистрировали, а чтобы отпустили мою девушку со мной, мне пришлось заплатить 100 сомони! За что?!
…Гостиницы и съемные квартиры дело одно. Борьба с проституцией пошла дальше. Теперь для ее профилактики, якобы, нельзя неженатым парам (без соответствующего документа) посещать вместе сауны.
Что говорит о запретах МВД?
Самое интересно, что МВД отрицает не только факт проверок и подобных рейдов, но и официально сообщает, что ни в каком распоряжении от имени министра внутренних дел не говорится о том, что в гостиницах или саунах или тем более – квартирах неженатые пары не могут снимать номер или просто быть вместе.
23 октября Радио Озоди сообщало со ссылкой на пресс-секретаря МВД Умарджона Эмомали, что такие правила (для саун) введены для предотвращения создания притонов для занятия проституцией. В интервью «АП» он сказал: «У нас нет такого запрета, чтобы нельзя было неженатым снимать номер в гостинице или вместе посещать сауну».
- Скорее всего, этот запрет вводят сами владельцы саун и гостиниц, чтобы у них был порядок. Иногда в такие места действительно приходят не пары, а секс-работницы и их клиенты, наверное, такими запретами владельцы хотят себя оградить от них, – предполагает Эмомали.
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Spartak2
Наши менты и есть самые большие проститутки. Кто им заплатит тому и продаются.
Володя3
Джахонгир, надо уважать отношения и девушку и не позорит ее на публике. Милиция правильно сделала, в парке могут быть дети.
Android6
Ситуация такая: Милиция заходит в квартиру где находиться парочка. Обоих забирают в отделение. Выясняют, что они не супруги. И всё. Со стороны доблестных блюстителей правопорядка начинается шантаж и угрозы. Будут угрожать, что позвонят жене мужчины и т.п. Всеми путями будут стараться вымогать деньги.
Дилбар6
Не целуйтесь до Загса и все. Наши предки так жили и мы так будем жить У нас не Дом2 тут
Читатель Дилбар2
Не пользуйтесь электроприборами. Не ездите на транспорте. Не покупайте продукты, а выращивайте сами. Ведь так жили наши предки и нам так надо жить
Махмади Сорбон7
В Таджикистане очень плохо знают, что такое "право на личную жизнь" и "неприкосновенность частной собственности". У нас любую борьбу с преступлением доводят до абсурда и отличным поводом для коррупции.
Sino7
У нас, как всегда, любят вмешиваться в личную жизнь людей, бесцеремонно. Это часть нашего менталитета (в этом есть и хорошая сторона, и плохая). Один мой знакомый жаловался, что в гостиницу не мог привести свою знакомую,так как не разрешила админстрация гостиницы. Говорил, что за рубежом это уже пережитки прошлого и никто не проверяет и не надзирает, кто к вам ходит в гости.
Считаю, что в наше время, когда у всех есть машины, ограничение предоставления места не может решить вопрос по проституции. Кто захочет, или отвезёт куда подальше или сделает это в своей машине. Так что, изначально бесполезная затея.
Во-первых, проституцию невозможно победить, на неё есть спрос, в том числе со стороны самих тех, кто призван с ней бороться. Во-вторых, надо бороться с причинами: с бедностью (многие идут от безысходности, как например Соня Мармеладова из "Преступление и наказание" Достоевского), с социальными проблемами, с оттоком мужчин на заработки (как прикажете жить женщине (она ведь тоже человек со своими потребностями), если её мужчина годами пропадает где-то за рубежом). И.т.д.
Гость7
Кроме СПИДа существует масса заболеваний. Которые передают мужьям даже жены, не лечащие свои воспаления. А потом такой товарищ заражается сам и других. Самое малое, что у него может быть это ревматологические заболевания и вялотекущие. Так что лечитесь своих граждан в целом. И учите средствам защиты
Ашаван8
Если нет официальных запрещений, то посылайте ментов куда подальше!! Вас просто на понт берут! Вообще таджикский народ самый испуганный...законов не знает!!!
Alibek9
Это очень хороший рекомендация !!!!