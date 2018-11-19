Грандиозным фейерверком в столичном "Наврузгохе" отметили в субботу запуск первого агрегата Рогунской ГЭС в Душанбе.

Фейерверк длился семь минут, его было видно во всех концах города Душанбе. Также жители могли наблюдать за концертом и фейерверком с экранов своих телевизоров в прямом эфире и на мониторах, установленных во всех районах столицы.

Если вы не успели увидеть грандиозный фейерверк в честь пуска Рогуна, то можете сделать это сейчас: у нас есть видеокадры, снятые телевидением Таджикистана.

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