Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана за десять месяцев этого года составил 4,7%. За аналогичный период прошлого года цены и тарифы в республике повысились на 6%.

Инфляция в минувшем месяце составила 0,7%. В частности, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,4%, непродовольственные товары – 0,3%, а платные услуги, наоборот, подешевели на 0,6%.

В целом с начала этого года продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги подорожали на 4,7%.

Правительство Таджикистана планирует по итогам нынешнего года удерживать инфляцию на уровне не выше 7%.

По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%.

Какие товары и услуги больше всего подорожали в январе-октябре?

Продовольственные товары:

Капуста - 17,5%

Репчатый лук - 14,8%

Морковь- 11,3%

Молоко - 8,8%

Яйца - 7,1%

Хлопковое масло - 3,1%

Мука первого сорта - 2%

Непродовольственные товары:

Бензин - 16,9%

Шелковые ткани - 11,9%

Бытовые приборы - 9,5%

Фармацевтическая продукция - 6,7%

Цемент - 5,3%

Моющие средства - 4,9%

Услуги:

Воздушного пассажирского транспорта – 55,6%

Водоснабжения и канализации - 10,4%

Сжиженный газ - 3,2%

Проезд на автомобильном транспорте - 1,8%

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