Чрезвычайное происшествие произошло 16 ноября в Исфаре: водитель сбил ребенка.
Водитель автомашины марки “Опель-Астра” 26-летний Хамидулло Зоиров, следуя по одной улиц из Исфары, потерял контроль над управлением транспорта, сообщает пресс-служба МВД.
В результате он совершил наезд на восьмилетнего жителя сельского джамоата Чоркух Махмадюсуфа Абдурауфова. Мальчик - ученик 1 класса средней школы №28 города Исфара переходил дорогу. Получив тяжкие телесные повреждения, ребенок скончался в больнице.
По факту ДТП ведётся следствие, отмечается в сообщении.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Юсуфшо Яъқубов: Ҷойи Раҳим Масов холӣ аст!
Ба истифода додани нерӯгоҳи Роғун. Пахши мустақим
Оғози кори ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти арзони кишоварзӣ дар Душанбе
Изҳори сипоси Эмомалӣ Раҳмон ба Бонки ҷаҳонӣ барои дастгирии идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун
Нерӯгоҳи Роғун барои Тоҷикистон чӣ манфиатҳо дорад?
Табрикоти Tcell ба муносибати ба кор даромадани НБО-и Роғун
Қарзи берунаи Тоҷикистон: аз киҳо чанд пул қарздорем?
Қурбонии зӯроварӣ дар оила шудӣ? Ба рақами 1313 занг зан
Муовини вазири корҳои хориҷии Италия ба нерӯгоҳи Роғун меояд
Писарчаи 6-солаи тоҷик аз ошёнаи шашуми як хонаи шаҳри Маскав ба замин афтод
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста