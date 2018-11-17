В Таджикистане 16 ноября запустили первый агрегат Рогунского гидроузла. Торжественная церемония пуска станции прошла с участием Эмомали Рахмона и зарубежных делегаций. Освещали ее 100 представителей СМИ мира, была организована прямая трансляция по всем каналам таджикского ТВ, в соцсетях, на улицах Душанбе на больших мониторах. Увидеть ее можно было и на нашем сайте.
Запечатлел этот торжественный момент и наш фотокорреспондент Нозим Каландаров. То, что он увидел своим объективом, смотрите в нашей фотоленте.
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