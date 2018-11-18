Черные маски мелькают везде: на улицах, в транспорте, в школах и университетах. Зачем таджикская молодежь превратила медицинскую атрибутику в модный тренд и к каким последствиям это может привести? Мы попытались в этом разобраться.
Социальные сети которую неделю обсуждают новую молодежную моду на маски черного цвета. Молодые люди даже устраивают целые фотосессии в этом образе, которые пришел к нам, по некоторым данным, из Кореи.
Модель всех заразила
Как рассказал модель Умед Салимов, в 2016 году наша соотечественница Фатима Мирзохонова принимала участие в конкурсе моделей в Сеуле, где тренд на черные маски не уходит уже многие годы: корейские дизайнеры создают целые коллекции, деталью которых являются черные маски.
"Так вот после того, как Фатима опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с дефиле на конкурсе Asia Model festival, наша молодежь стала повторять за ней. Этот элемент образа показывает, что ты следишь за новым направлением моды. Это как татуировка - способ самовыражения", - считает Умед.
Маска скрывает изъяны
Блогер Амир Ханма считает, что этот тренд берет свое начало из ряда восточных стран, где существует проблема большой загазованности и проблем с экологией, и с помощью медицинских масок люди пытаются хоть как-то защитить свое здоровье.
- Поначалу в Японии маски надевали больные гриппом или страдающие аллергией, чтобы не распространять инфекции и в знак уважения к окружающим. Маски были однотипными и предприимчивая молодежь стала рисовать на них различные знаки и персонажей в знак приверженности к той или иной субкультуре. Индустрия отреагировала на это довольно быстро и предложила рынку целую кучу различных цветов и вариаций масок, которые потом модернизировались самими покупателями, превращаясь в уникальное украшение.
Он отметил, что тренд с масками стал неотъемлемой частью аниме культуры. А особой популярностью маски пользуются у подростков еще и потому, что под маской можно скрыть недостатки кожи лица, полноту, а еще можно не наносить макияж.
- В мире тренд ношения разноцветных и узорчатых масок распространен наверное уже больше пяти лет, но к нам он пришел лишь в прошлом году благодаря любителям корейских комиксов и сериалов, в которых очень сильно подчеркивается корейский стиль одежды и аксессуаров.
Это было лишь вопросом времени, считает он. "Ведь черные маски смотрятся намного эстетичнее простых масок светло-голубого цвета, которые у большинства людей ассоциируются с эпидемиями, больницами и просто выглядят отталкивающе", - говорит Амир Ханма.
"Поэтому если раньше люди, страдающие аллергическими реакциями, стеснялись носить в городе обычные медицинские маски, то сейчас, увидев альтернативный черный цвет на ярких представителях нашей молодежи, быстро переняли этот тренд, и в масках черного вета ожно увидеть и людей в возрасте".
Цена вопроса
Обычные медицинские маски черного цвета стоят в аптеках Душанбе около 2 сомони. Работник аптеки на Гулистоне сообщил нам, что многие аптеки сейчас закупают маски только черного цвета, потому что они пользуются большим спросом. В день, по его признанию, он продает по 20-25 медицинских масок черного цвета.
Магазины в Instagram предлагают черные маски с принтом. Стоит такое произведение искусства от 30 сомони и выше.
Тем временем, врачи не устают повторять, что медицинские маски являются одноразовыми, и носить их следует только при прямой необходимости.
К тому же, медицинская маска имеют свои правила ношения.
Важно помнить! Менять маску нужно по мере увлажнения – в среднем каждые несколько часов, потому что на ней оседает пыль и грязь. В результате при дыхании внутри маски возникает термостат, где инфекция активно размножается и маска превращается в рассадник инфекции.
Между тем
Массово медицинские маски стали носить во время эпидемии "испанки" в 1918 году. Только в Японии от нее умерло 23 миллиона человек. После этого маски с азиатских улиц не исчезали, но их количество резко возросло после эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2011 году и аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в том же году.
Юсуфшо Яъқубов: Ҷойи Раҳим Масов холӣ аст!
Ба истифода додани нерӯгоҳи Роғун. Пахши мустақим
Оғози кори ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти арзони кишоварзӣ дар Душанбе
Изҳори сипоси Эмомалӣ Раҳмон ба Бонки ҷаҳонӣ барои дастгирии идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун
Нерӯгоҳи Роғун барои Тоҷикистон чӣ манфиатҳо дорад?
Табрикоти Tcell ба муносибати ба кор даромадани НБО-и Роғун
Қарзи берунаи Тоҷикистон: аз киҳо чанд пул қарздорем?
Қурбонии зӯроварӣ дар оила шудӣ? Ба рақами 1313 занг зан
Муовини вазири корҳои хориҷии Италия ба нерӯгоҳи Роғун меояд
Писарчаи 6-солаи тоҷик аз ошёнаи шашуми як хонаи шаҳри Маскав ба замин афтод
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста