Медиа-группа «Азия-Плюс» в рамках проекта по медиаграмотности продолжает конкурс «Разоблачители фейков» и приглашает для участия в нем всех своих читателей.
Мы получили работу нашей первой участницы – журналиста Мухайё Нозимовой, разоблачившую фейковую новость о выжившем ребенке в авиакатастрофе в Индонезии. Она считает, что это фейк.
Самолет Boing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года по маршруту Джакарта в город Панкалпинанг на острове Банка, после 13 минут полета упал в море в районе побережья Западной Явы, пишет BBC (архив). На борту самолета находилось 189 человек, включая членов экипажа и пассажиров, среди которых было 3 детей. Сообщалось, что по данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе, нет.
Однако, 1 ноября этого года в социальной сети Facebook появилось фото, сопровождающееся сообщением на арабском языке о том, что спустя 3 дня после падения индонезийского самолета, спасатели нашли в море ребенка, укутанного в спасательный жилет, в результате чего он и выжил.
Быстро набирающий популярность пост (сообщением на тот момент поделились около 6000 человек) обзавелся также русскоязычной версией. В совокупности, двумя постами поделилось порядка 10 тысяч пользователей социальной сети Facebook, среди которых есть и наши соотечественники, в связи с чем журналист и решила проверить эту информацию.
Судя по официальным данным, выживших в этой авиакатастрофе, к сожалению, нет. Сомнение также вызывает информация, что ребенка нашли через 3 дня, в течение которых он, по сути, находился совсем один.
Таким образом, воспользовавшись сервисом tineye.com Мухайё Нозимова выяснила, что впервые именно такая фотография с малышом появилась в сети еще 4 июля 2018 года – за несколько месяцев до трагедии. Следовательно, она не имеет никакого отношения к новостям о катастрофе 29 октября 2018 года.
Как показывает проведенный Нозимовой фактчекинг, информация о выжившем ребенке в авиакатастрофе индонезийской авиакомпании Lion Air – неправда, то есть фейк.
«Разоблачители фейков»
Конкурс проводится в течение трех месяцев: он стартовал с 10 ноября 2018 года и продлится до 10 февраля 2019 года.
Каждый из читателей «АП» может участвовать в нем и получить призы за лучшие разоблачения. Возраст участников и количество отправляемых на конкурс работ не ограничены.
Для этого необходимо прислать на конкурс фейковую, на ваш взгляд информацию, опубликованную в СМИ и соцсетях с обязательным указанием источника, при этом, предъявив веские доказательства о ее неправдоподобности.
К участию в конкурсе принимается разоблачительный материал на русском или таджикском языках. Это могут быть новость, фотография или видеоролик, который необходимо отправить на электронную почту – info@asiaplus.tj . Если это видеозапись, то должна быть ссылка на YouTube или другой интернет-ресурс.
Все работы, отвечающие критериям конкурса, будут опубликованы на сайте «АП», в разделе «Спецпроекты» - «Школа медиаграмотности». Их будет оценивать специальная комиссия, состоящая из медиаспециалистов и независимых экспертов.
Проект осуществляется совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.
Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!
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