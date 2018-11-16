Заканчиваем эту неделю выпусков посвящением Эмомали Рахмону, ведь сегодня, 16 ноября, Таджикистан отмечает День президента.
Именно в этот день Эмомали Рахмон в первый раз принял присягу во время инаугурации в 1994 году. Официальным праздничным днём эта дата стала 2 года назад, в 2016 году.
Так как автобиография главы государства уже всем давно известна, и, в принципе, ничего нового добавить нам нечего, мы решили в рамках этого выпуска просто поговорить о трех его главных решениях и инициативах, существенно изменивших качество жизни жителей нашей страны за последние годы.
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