Сотрудник по связям с общественностью Проекта по наращиванию потенциала в области патрулирования на местах (справа), демонстрирует учебные комплекты гостям во время запуска проекта, Региональный учебный центр Халкаер, 12 ноября

Офис программ ОБСЕ в Душанбе приступил к реализации нового проекта «Наращивание потенциала Пограничных войск Таджикистана в области патрулирования на местах путем содействия региональному сотрудничеству».

Проект поддерживается Германиtq и был запущен 12 ноября в Региональном учебном центре Халкаер, примерно в 230 км к югу от Душанбе, отмечается в сообщении Программного офиса ОБСЕ в Таджикистане.

Пятилетний проект направлен на проведение специализированных тактических тренировок для 1500 служащих таджикских пограничных войск, которые входят в недавно созданную пограничную группу под названием «Специальная пограничная группа при пограничных войсках Республики Таджикистан».

Первая группа из 25 высокопоставленных таджикских пограничных должностных лиц Специальных пограничных подразделений будут первыми курсантами, проходящими четырехнедельный курс по Устойчивому укреплению оперативного потенциала на местах, который также начался 12 ноября 2018 года.

В открытии проекта принял участие Первый секретарь Посольства Федеративной Республики Германии в Душанбе Майк Сидорук, Посол Японии в Душанбе Хаджима Китаока и командующий пограничными войсками Хатлонской области генерал Дилшод Тохирзода. Майк Сидорук подчеркнул, что Германия «ценит международное сотрудничество как единственный способ решения общих проблем и ОБСЕ - это организация с наилучшими возможностями содействия такому сотрудничеству в больших масштабах».

Посол Японии в Таджикистане Хаджиме Китаока подчеркнул важность глобальной солидарности перед лицом терроризма и всех форм организованной преступности. Он подчеркнул важность работы ОБСЕ по наращиванию потенциала таджикских пограничных войск и соседних стран.

Генерал Дилшод Тохирзода выразил высокую оценку сотрудничеству между ОБСЕ и таджикскими пограничными войсками считая помощь организации «жизненно важной для решения всех видов угроз безопасности в Таджикистане и за ее пределами».

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