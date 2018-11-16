АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- В Душанбе в Государственном учреждении «Наврузгох» в 17:30 начнется грандиозный концерт мастеров искусств и театрализованное представление, посвящённое запуску первого гидроагрегата Рогунской ГЭС. Завершится празднество пятиминутным фейерверком.
- Во всех парках столицы с утра до вечера состоятся культурные мероприятия, концерты и массовые гуляния.
- В Душанбе по решению мэра пройдут выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции.
- В Hyatt Regency Dushanbe состоится Tajikistan Fashion Week. Начало в 17:00 Билеты по телефону 909932212.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 НОЯБРЯ
1937 - В Душанбе открыт памятник В.В. Куйбышеву.
2004 - В Душанбе состоялась церемония открытия столичного амфитеатра.
2006 - Оптико-электронный узел «Нурек» системы контроля космического пространства полностью передан в собственность России.
2017 - Президент сдал в эксплуатацию в городе Истиклол (бывший Табошар) металлургическое предприятие таджикско-китайской горнопромышленной компании: на чушке свинца, произведенной в истории Таджикистана впервые, Эмомали Рахмон поставил знак №1.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 НОЯБРЯ
1909-1966 года – родилась фольклоровед и переводчик Клавдия Улугзаде.
1930 года – родился Народный артист Таджикистана Аъло Аълоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 НОЯБРЯ
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 13-18 тепла, в горах ночью -4+1, днем 8-13 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.
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