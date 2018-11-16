«Иностранные террористы-наемники: выявление и следствие» - обучающий курс под таким названием прошли сотрудников Министерства внутренних дел Таджикистана. Он был организован при финансовой поддержке Бюро региональной безопасности Посольства США.
Начальник регионального отдела службы безопасности посольства США в Республике Таджикистан офицер Бери Улрич поздравил сотрудников правоохранительных органов Таджикистана и Казахстана, прибывших в Душанбе в сопровождении специального агента Адриана Йорка, с окончанием курса, говорится в распространенном на сайте американского диппредставительства сообщении.
В своем выступлении господин Улрич отметил, что Соединённые Штаты Америки ценят свои отличные взаимоотношения с правительством Таджикистана и ожидают продолжительного сотрудничества и совместных успехов.
В процессе участия в занятиях офицеры правоохранительных органов укрепили сотрудничество между правоохранительными органами двух стран, обменялись опытом в сфере выявления, проведения расследований, и отслеживания перемещений иностранных террористов-наемников (ИТН) по региону.
«В наше время ситуация с безопасностью меняется очень быстро, и все мы должны быть очень профессиональными, чтобы реагировать соответствующим образом и немедленно; гости и жители Таджикистана осознают угрозы, идущие от террористических организаций и преступных групп, с которыми сталкиваются все цивилизованные страны, и у граждан есть надежда, что вы будете защищать безопасность и стабильность в стране. Сотрудничество между странами является стратегическим ресурсом не только для правительства, но и для всех нас, живущих в Таджикистане», - заявил Берн Улрич.
Курс «Иностранные террористы-наемники: выявление и следствие» является третьим по счету курсом по оказанию содействия борьбе с терроризмом (АТА), организованным в 2018 году при финансовой поддержке Бюро региональной безопасности Посольства США. С 2001 года свыше 500 сотрудников правоохранительных органов республики приняли участие в программах подготовки, финансированных АТА, на сумму свыше 7 миллионов долларов. Занятия проводятся как в США, так и в Таджикистане.
Программа Антитеррорестического содействия была основана в 1983 г. и является частью Бюро дипломатической безопасности в Государственном департаменте США. Это основной механизм правительства США для проведения треннингов и обеспечения оборудованием и технологией для стран — активных партнёров в борьбе с терроризмом.
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