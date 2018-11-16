Компания «МегаФон Таджикистан» выступила Digital-партнером мероприятия Startup Ecosystem Summit, прошедшего в Душанбе в рамках Глобальной недели предпринимательства. Участники саммита смогли узнать о телеком-услугах, помогающих успешно стартовать в бизнесе и обеспечивать его эффективность. Организаторы Startup Ecosystem Summit – StartupStan и Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.
Стартап-экосистема Центральной Азии, инфраструктура для системного развития бизнеса, инвестиции и финансовые ресурсы для стартапов, ИT-стартапы как основа цифровой экономики – такие темы обсуждались на саммите, участниками которого стали представители власти, вузов, инвестиционных фондов и крупнейших компаний Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Китая и Грузии.
Как узнали предприниматели, многие вопросы можно легко и быстро решить благодаря современным телеком-услугам. «МегаФон Таджикистан» предлагает не только выгодные решения для обеспечения бизнеса связью и интернетом – как мобильным, так и фиксированным. Диапазон цифровых услуг оператора намного шире. Так, М2М-технологии позволяют в режиме онлайн контролировать передвижение транспорта, обеспечивать безопасность офисов или складов, получать в автоматическом режиме данные с любых «умных» устройств с SIM-картами – банкоматов, счетчиков ЖКХ или приборов, установленных на производстве.
«Начиная любое дело, нужно с первых шагов позаботиться о применении «умных» цифровых технологий. Это дает не только денежную экономию: тратится гораздо меньше времени на получение важной для бизнеса информации, более эффективным становится принятие управленческих решений. Стартапам легче начинать, проще развиваться в дальнейшем. Уверен, что полезная информация, которой мы поделились с участниками Startup Ecosystem Summit, реально поможет им в достижении быстрого успеха», – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
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