Более 500 участников собрал ежегодный StartUp Forum G5, прошедший в Душанбе 15 ноября. «МегаФон Таджикистан» в качестве Digital-партнера обеспечил таджикских предпринимателей и иностранных гостей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана доступом в интернет, а также представил услуги, делающие более легким старт в бизнесе.
Startup Forum G5, организаторами которого выступили Клуб молодых предпринимателей, Комитет по делам молодежи при Правительстве РТ, StartupStan и 55 Group, позволил обсудить темы, волнующие очень многих начинающих бизнесменов. Спикеры делились личным опытом и рассказывали, как вести «бизнес с душой», находить инвестиции для стартапов или масштабировать их на международном рынке.
Среди участников форума было много студентов, из числа которых выходит заметная доля успешных стартаперов. В специальной зоне компании «МегаФон Таджикистан» будущие предприниматели могли познакомиться с услугами связи, помогающими сделать бизнес максимально эффективным. Оператор представил и выгодные тарифы – в частности, линейку «Включайся!» с бесплатным доступом к популярным мессенджерам, где все чаще решаются деловые вопросы.
Иностранные гости тоже оценили услуги компании «МегаФон Таджикистан»: организаторы предоставили приезжим спикерам пакеты минут и интернет-трафика от Digital-партнера StartUp Forum G5. А все участники могли делиться впечатлениями в соцсетях или искать нужную информацию благодаря Wi-Fi, организованному оператором новых цифровых возможностей.
«В современном мире смартфон, «начиненный» соответствующими услугами, вполне может играть роль «переносного офиса». Мы постарались показать участникам StartUp Forum G5, насколько телеком-услуги упрощают ведение бизнеса, как они помогают экономить и эффективно руководить фирмой в любом месте. Для стартапов это особенно актуально. Будем рады, если эта информация поможет начинающим предпринимателям добиться первых успехов!» – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
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