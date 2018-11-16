C чего все начиналось? Фотолетопись энергетики Таджикистана
18:00, имрӯзМуаллиф: Гафур ШЕРМАТОВ, специмально для Asia-Plus
27 декабря 1987 года состоялось первое перекрытие русла реки Вашх для строительства Рогунской ГЭССурат: Фото предоставлено историком Гафуром Шерматовым
Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС, состоявшийся сегодня, два дня будет праздновать весь Таджикистан. А мы решили вспомнить, как начиналось строительство Рогунского гидроузла и в какой обстановке проходили пуски агрегатов на других гидроэлектростанциях Таджикистана.
Осенью 1976 года в Рогуне состоялся торжественный митинг посвященный началу строительства Рогунской ГЭС, самой мощной ступени Вахшского каскада. На снимке - выступление главы Советского Таджикистана Джаббора Расулова, посвященное началу работ по сооружению ГЭС.
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