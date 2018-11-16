Требование работодателей к сотрудникам предъявлять справки об отсутствии задолженности по налогам для получения зарплаты является незаконным, сообщило Министерство юстиции Узбекистана, опубликовав специальное разъяснение по поводу подобных требований на своем сайте.

Минюст напомнил, что с июня центры госуслуг стали предоставлять гражданам справки об уплате налогов. Как выяснилось, за пять месяцев было выдано более 80 тысяч подобных документов. Ведомство провело мониторинг и выяснило: эти справки в основном требуют работодатели в поликлиниках, школах и детских садах.

Например, в Узбекистанском районе Ферганской области выявлены 75 случаев, а в Жондорском районе Бухарской области 65 случаев, когда работодатели требовали справки у сотрудников медицинских учреждений.

Причиной требования справок в некоторых случаях стали письма налоговых органов, которые просили посодействовать в своевременной уплате земельного налога и налога на имущество, а также запрос таких документов со стороны органов землеустройства и кадастра при регистрации прав на недвижимое имущество.

«Истребование справок об отсутствии задолженности по налогам является не только нарушением законных прав работников, но и причиной искусственного роста очередей в центрах государственных услуг, что порождает массу неудобств и излишнюю бюрократическую волокиту в то время как политика государства направлена на обратное», — заявил Минюст.