Экспорт продукции (за 10 месяцев этого года) по сравнению с этим же периодом 2017 года продолжает сокращаться, а импорт товаров, наоборот, расти. Разница между экспортом и импортом за последний месяц выросла на $176 млн. в пользу импорта.
Внешнеторговый оборот Таджикистана за 10 месяцев составил около $3,5 млрд. Это на 8,2% ($263 млн.) больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Торговый баланс сложился отрицательный и составил около $1,7 млрд., сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Экспорт
В январе-октябре этого года Таджикистан экспортировал продукцию на сумму чуть более $903 млн., что почти 10% или на $98 млн. меньше показателя соотвествующего периода прошлого года.
Наиболее значительно сократился экспорт драгметаллов и полудрагоценных металлов (на $212 млн.), транспортных средств (на $ 11,5 млн.), машин и оборудования (на $7,8 млн.), продуктов растительного происхождения (на $5,9 млн.).
Свыше 51% от общего объема экспорта Таджикистана занимают минеральные продукты (сырье). Доля недрагоценных металлов и изделий из них (алюминий) составляет около 22%, текстильных материалов - 20%, а хлопка-волокна – около 15%.
Импорт
За десять месяцев нынешнего года Таджикистан импортировал продукцию на сумму $2 млрд. 588 млн. Объем импорта по сравнению с январем-октябрем прошлого года вырос на 16,8% или на $362 млн.
Сравнительно существенно увеличился ввоз в республику недрагоценных металлов и изделий из них (на $124 млн.), машин и оборудования (на $113 млн.), транспортных средств (на $95 млн.), минеральных продуктов (на $83,8 млн.), готовых пищевых продуктов (на $16,2 млн.).
Более 23% в общем объеме импорта занимают транспортные средства, машины и оборудование, 18,5% приходится на минеральные продукты.
Доля недрагоценных металлов и изделий из них составляет 13,3%, продуктов химической промышленности – 9,7%, готовых пищевых продуктов – 7,5%, продуктов растительного происхождения – 7,4%.
С кем торгуем?
Главным торговым партнером Таджикистана остается Россия: таджикско-российский товарооборот в январе-октябре этого года составил около $845 млн. Это на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следом идет Казахстан, с которым Таджикистан наторговал почти на $690 млн. Рост таджикско-казахского товарооборота составил 2,5%.
Далее идут Китай ($531 млн.), Турция ($328 млн.), Узбекистан ($239).
Основным импортером таджикской продукции является Казахстан, на которую приходится свыше 28% от общего объема экспорта Таджикистана.
Главным же поставщиком продукции на таджикский рынок является Россия (более 30% от общего объема импорта Таджикистана).
В целом республика за десять месяцев этого года имел торговые отношения с 102 странами мира.
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