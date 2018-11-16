15 апреля 2016 года таджикские депутаты приняли предложение правительства о внесении дополнений в Закон «О праздничных днях». С того времени, 16 ноября каждого года мы отмечаем как День президента Республики Таджикистан.
За это время Эмомали Рахмон выступил с сотнями речей, отчитал не один десяток чиновников, встретился с представителями разных категорий граждан.
Мы предлагаем вам 5 ярких цитат президента. Угадайте (а лучше вспомните), что он имел в виду, когда говорил эти фразы.
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