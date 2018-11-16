Сегодня в столице заработали двухдневные ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции. Решение об их проведении принял мэр города Рустам Эмомали "в целях насыщения продовольственного рынка столицы".
Обычно, подобные ярмарки-продажи проводятся в дни национальных праздников или в преддверии исламских праздников Иди Рамазон и Иди Курбон.
Сегодня Таджикистан отмечает пуск в строй Рогунской ГЭС. Праздничные торжества по этому поводу пройдут в стране два дня, и завершатся завтра пятиминутным фейерверком.
Ярмарки проходят в четырех районах города. Мы побывали на одной из них - возле театра оперы и балета.
Продукция, выставленная здесь на продажу, приятно порадовала своими ценами. В среднем они были на 10-15% ниже рыночных. Судите сами.
Между тем, ярмарки также проходят на рынке «Саховат», где можно купить продукцию дехкан Хатлона и РРП. Купить урожай фермеров Согда, Турсунзаде, Гиссара и Шахринава можно на рынке «Мехргон».
На площадку в район бывшего рынка «Караболо» свою продукцию душанбинцам представят дехкане Файзабада, Ляхша и Вахдата, а на рынке «Ховарон» пройдет ярмарка-продажа сельхозпродукции из Таджикабада, Рашта, Сангвора и Нурабада.
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