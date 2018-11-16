Президент Таджикистана поблагодарил Всемирный банк за понимание важности Рогунского проекта для Таджикистана.

Эмомали Рахмон принял сегодня, 16 ноября, вице-президента Всемирного банка по региону Европа и Центральная Азия Сирила Мюллера, сообщает пресс-служба главы РТ.

Эмомали Рахмон выразил благодарность Всемирному банку за понимание важности строительства Рогунской ГЭС для обеспечения энергетической независимости, за честное исследование проекта и взаимовыгодное сотрудничество.

Отмечается, что международные эксперты под эгидой Всемирного банка в 2012-2014 годы провели оценки технико-экономической, экологической и социальной целесообразности проекта. Эксперты тогда признали проект Рогунской ГЭС жизнеспособным.

При финансовой поддержке Всемирного банка в настоящее время в Таджикистане осуществляется 17 государственных инвестиционных проектов в различных сферах.

Фото пресс-службы президента РТ

Как ожидается, Сирил Мюллер сегодня станет почетным гостем церемонии пуска Рогунской ГЭС.

Начало запуска первого агрегата гидроузла при участии Эмомали Рахмона запланировано на 16:00.

Транслировать церемонию сегодня будут в прямом эфире на больших мониторах в четырех районах Душанбе - в парке культуры и отдыха имени Айни, парке культуры и отдыха Фирдавси, на площади 800-летия Москвы и возле Генеральной прокуратуры. Прямая трансляция начнется в 15:30.

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