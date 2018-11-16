16 ноября 2018 года – исторический день для всего Таджикистана! В День Президента, отмечающийся ежегодно в этот день, произведен официальный запуск первого агрегата Рогунской ГЭС, а это значит, что сделан огромный шаг на пути к выполнению одной из Стратегических целей для устойчивого развития экономики страны – обеспечение энергетической независимости Таджикистана! Tcell поздравил всех своих абонентов в Рогуне, подарив им бесплатные мегабайты трафика, и обеспечил надежной связью всех участников церемонии запуска.

Запуск Рогунской ГЭС, которая станет крупнейшей ГЭС в Центральной Азии, - большой шаг в создании единой энергетической системы страны. Постоянное и уверенное развитие экономики государства невозможно без энергетической независимости и полного обеспечения всех отраслей электроэнергией, что неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Компания Tcell, являясь социально ориентированной компанией, и поддерживая развитие экономической сферы, оказала поддержку в проведении церемонии запуска гиганта гидроэнергетики Таджикистана. На территории объекта, функционирует мобильная базовая станция Tcell, обеспечивая надежной мобильной связью территорию ГЭС и всех гостей церемонии запуска: представителей зарубежных государств, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран, и прессы.

Компания Tcell поздравила с этим громким событием всех своих абонентов в Рогуне – в качестве подарка к дню запуска первого агрегата ГЭС, каждый абонент получил 100 Мб для использования Интернета!

Несколькими месяцами раннее, более 15 000 жителям Рогуна Tcell предоставила новые технологические возможности. Tcell стал первой телекоммуникационной компанией, которая ввела в Рогуне сеть 4G. Жители города уже используют все преимущества высокоскоростного серфинга в Интернете на скоростях 4G до 50Mbit/s!

«Развитие экономически стабильных предприятий невозможно сегодня без надежной связи и инновационных решений телекоммуникационной сферы. Скоростной Интернет в современных технологиях помогает повысить качество производимости, автоматизирует и упрощает процессы на экономических предприятиях. Именно поэтому сегодня в стратегически важном городе Рогун функционирует 4G от Tcell. Стабильная энергетическая сеть по всей стране – одна из важнейших составляющих нашего бизнеса. Мы, вместе со всеми Таджикистанцами, искренне радуемся запуску первого агрегата крупнейшей ГЭС в регионе и поздравляем всех с этим историческим событием!» - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Сотрудники Tcell также отпраздновали 16 ноября – День Президента и запуск Рогунской ГЭС. В компании организована прямая трансляция с церемонии запуска для всех сотрудников.

Рогунская ГЭС по проекту состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт. Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.