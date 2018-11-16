$2 млрд. 873,8 млн составила общая сумма внешнего долга Таджикистана, по предварительным данным Минфина, на 1 октября этого года.

На 1 января 2018 года размер внешнего долга составлял $2 млрд. 879 млн. и равнялся 40,3% прошлогоднего ВВП республики.

Таким образом, с начала года объем внешнего долга уменьшился на $5,2 млн.

На обслуживание внешнего долга в первой половине нынешнего года ушло $90,6 млн.

В целом на погашение основного внешнего долга страны в 2018 году планировалось направить 125 миллионов долларов бюджетных средств. При этом намечалось в течение нынешнего года привлечь $200 млн. внешних заимствований.

Главный должник - правительство

В структуре внешнего долга около 95% составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны.

Размер непосредственного государственного долга, что обеспечивает выполнения услуг правительства, на 1 октября этого года составил $2 млрд. 727,3 млн.

Оставшиеся 5% в структуре внешнего долга страны сложились следующим образом:

- привлеченный Нацбанком Таджикистана долг у Международного валютного фонда для сохранения равновесия выплат – $62,2 млн.;

- привлеченный НБТ долг у Китая - $6 млн.;

- привлеченный НБТ долг у Исламского банка развития – $3,5 млн.;

- долги с государственной гарантией - $36,3 млн.;

- долги госпредприятий, которые не имеют правительственной гарантии - $31,5 млн.

Кому должны?

Основным внешним кредитором Таджикистана остается "Эксимбанк Китая", которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.

Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.

Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн.), Азиатским банком развития ($278 млн.), Исламским банком развития ($112 млн.).

Также имеются сравнительно незначительные задолженности перед Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.

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