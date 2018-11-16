16 ноября, избранному год назад президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову исполняется 60 лет. Дата - знаменательная. Именно в этом возрасте через несколько месяцев после юбилея страну покинул первый президент Кыргызстана - Аскар Акаев. Чуть больше полугода после 60-летнего юбилея - до второй революции - продержался еще один беглый экс-президент Курманбек Бакиев.

Поэтому накануне 60-летия Атамбаева общественность делала прогнозы: не случится ли революция и не станет ли цифра роковой. К счастью, передача власти произошла мирным путем.

В свой юбилей Сооронбай Жээнбеков, как рассказали в его пресс-службе, весь день будет на работе, а вечером отметит в кругу близких людей.

Редакция Kaktus.media решила вспомнить, как отмечали свое 60-летие предшественники Жээнбекова, а также некоторые лидеры других стран.

Аскар Акаев

Аскар Акаев

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев отметил день рождения незадолго до вынужденного бегства из страны. Политик родился 10 ноября 1944 года, 60 лет ему исполнилось в 2004 году.

По данным СМИ, устраивать масштабное торжество Акаев тогда не стал: позвал на скромный праздник лишь самых близких родственников и друзей. Получил Акаев поздравления и от коллег по должности: они присылали телеграммы и звонили.

А через несколько месяцев - 24 марта 2005 года произошла первая революция. Что было дальше, всем известно.

Роза Отунбаева

Роза Отунбаева

Президенту переходного периода Розе Отунбаевой 60 лет исполнилось 23 августа 2010 года, через несколько месяцев после второй революции и трагических событий на юге страны. Со ссылкой на Фарида Ниязова, занимавшего тогда пост руководителя информационно-координационного центра временного правительства республики, журналисты писали, что она также отпразднует юбилей в скромной обстановке в кругу близких.

"Дата круглая, в некотором роде заметная веха в жизни любого человека, когда можно подвести какие-то итоги. Застолья не будет, придут только родственники, близкие и дорогие моему сердцу люди. Сейчас, честно говоря, не до юбилеев и торжественных приемов. До зимы у нас самый напряженный период, надо теплом обеспечить, хлебом запастись, крышу дать всем, кто пострадал на юге", - сказала президент переходного периода в интервью Вечернему Бишкеку.

Также накануне праздника Отунбаева сказала, чтобы желающие ее поздравить, на цветы деньги не тратили, а лучше передали бы средства на приобретение школьных учебников.

Курманбек Бакиев

Еще один беглый бывший президент Курманбек Бакиев в отличие от предшественников скромничать не стал. Свой юбилей - 1 августа 2009 года - опять же по данным СМИ, он отметил с лидерами стран ОДКБ во время неформального саммита на берегу Иссык-Куля.

По завершению работы саммита, коллег по ОДКБ угощали бешбармаком, пловом, форелью, дорогими спиртными напитками.

А 7 апреля 2010 года в Кыргызстане случилась вторая революция.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

Атамбаев появился на свет 17 сентября 1956 года. По данным СМИ, его 60-летний юбилей совпал с проведением в Бишкеке 16–17 сентября саммита в честь 25-летия Содружества независимых государств, поэтому поздравления от лидеров стран СНГ смог получить лично.

К примеру, президент России Владимир Путин, поздравив Атамбаева, отметил, что Бишкек смог отлично выстроить отношения как с Востоком, так и Западом, и наградил орденом Александра Невского.

Получил юбиляр и поздравления из-за рубежа. Теперь уже бывший президент США Барак Обама отметил, что ценит стремление Атамбаева "оставить прочное демократическое наследие в виде развития и процветания всего народа, а также шаги в консолидации демократических успехов Кыргызстана".

Кроме того ко дню своего рождения Алмазбек Атамбаев презентовал очередную песню под названием "Кыргызстаным" - на кыргызском языке.

Третьей революции, к счастью, не произошло: во время выборов президента победу одержал Сооронбай Жээнбеков.

А как отмечали юбилей действующие президенты других стран?

Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана отметил свой юбилей 5 октября 2012 года скромно: он находился на работе. Одним из первых его тогда поздравил его коллега - президенрт России Владимир Путин, прилетев с визитом в Душанбе. Он подарил президенту Таджикистана снайперскую винтовку.

Владимир Путин

Владимир Путин

Сам Владимир Путин свой юбилей отпраздновал спустя всего два дня после ровесника - Эмомали Рахмона. Свое 60-летие президент России Владимир Путин отметил 7 октября 2012 года в родном городе - Санкт-Петербурге. Согласно информации СМИ, юбиляр обошелся без проведения торжеств: праздник прошел в семейном кругу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что глава Российской Федерации как правило, всегда встречает день рождения либо за работой, либо в узком кругу родных и друзей.

Лишь однажды Путин в своей день рождения собирал гостей в Кремле. Это было на 55-летие в 2007 году, когда подходил к концу срок его президентских полномочий.

Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухаммедов

29 июня 2017 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил свой юбилей: 60 лет со дня рождения и 10 лет в должности. Он получил поздравления от лидеров других мировых держав, а также хвалебные статьи в местных СМИ, где говорится о том, как 10 лет страна живет и развивается под предводительством мудрого правителя.

Была опубликована поэма "Великая история предков – в тебе, Аркадаг!".

Глава Российской федерации Владимир Путин наградил коллегу орденом Александра Невского.

По всей стране прошли концерты и праздничные торжества, пишут туркменским СМИ, не сообщая подробностей.

Шавкат Мирзиеев

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев стал юбиляром также в 2017 году. 60 лет ему исполнилось 24 июля. Как отпраздновал день рождения президент РУз не сообщается. Узбекские СМИ сообщили, что пользователи соцсетей организовали акцию - поздравь Президента онлайн. И "тысячи граждан республики пожелали ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов во всех делах".



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