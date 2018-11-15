Страна: Великобритания, США
Жанр: фэнтези, приключения
Режиссер: Дэвид Йейтс
Актеры: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц
Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801
В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке), не без помощи Ньюта Саламандера. Выполняя свое обещание, темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
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