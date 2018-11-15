Сегодня президент Эмомали Рахмон даст пуск главному энергетическому объекту страны – Рогунской ГЭС. И это станет, пожалуй, одним из самых главных событий в новейшей истории Таджикистана. Событием, в реальность которого ещё вчера многие просто не верили.

Родом из СССР

Рогунская ГЭС, самая крупная гидростанция региона, первоначально была спроектирована в ташкентском институте «Средазгидропроект».

В 1974 году проект был утвержден Госстроем СССР. Предварительные работы по реализации Рогунского проекта были начаты в 1976 году. В сентябре 1976 в Рогун прибыли первые строители. В том же году начали изготавливать трансформаторы и гидротурбины в Украине, гидрогенераторы в Свердловске.

Всего в проекте участвовало более 300 предприятий Советского Союза.

Первым делом был построен город Рогун, многоэтажные дома, школа на 1200 мест, детский сад «Юнга». Началось пробивание строительных туннелей, план предусматривал пробивку 63 километров туннелей.

В 1987 году началось возведение плотины, её верховой перемычки, 27 декабря 1987 года состоялось перекрытие реки Вахш. К 1993 году высота верховой строительной перемычки достигла уже 40 м. К этому же времени был выполнен огромный объем работы, и в горах было пробито более 20 километров тоннелей, на 70% был выработан гигантский машинный зал, на 80% трансформаторный зал.

27 декабря 1987 года состоялось первое перекрытие русла реки Вашх для строительства Рогунской ГЭС Фото предоставлено историком Гафуром Шерматовым

Все шло по плану, но… Но развал Союза, и последовавшая за ним гражданская война в Таджикистане, на долгие годы остановили таджикскую «стройку века».

Более того, 8 мая 1993 года верховая строительная перемычка была размыта мощным паводковым потоком, тоннели и машинный зал были частично затоплены.

После войны

Вернуться к Рогунскому проекту Таджикистан смог лишь в начале 2000-х. Однако для завершения огромной стройки нужны были огромные деньги, которых у страны не было. Тогда начался поиск иностранных инвестиций.

Президент Эмомали Рахмон поднимал вопрос Рогуна практически на всех переговорах с самыми разными партнерами – международными финансовыми институтами, со странами региона, Россией, Японией, государствами Запада.

Все было тщетно, кто-то вообще не верил в проект, кто-то не был уверен в его рентабельности в условиях Таджикистана, кто-то предлагал заведомо невыгодные для нашей страны условия.

В 2004 году удача, казалось, наконец, улыбнулась нашей республике, и российский «РУСАЛ» подписал соглашение с таджикским правительством о достройке ГЭС.

Был проведен ряд работ на стройплощадке, в частности, осушен машинный зал. Однако вскоре возникли препятствия, российский инвестор начал настаивать на снижении высоты плотины до 285 метров, и на изменении её типа.

В сентябре 2007 года Таджикистан был вынужден официально расторгнуть соглашение с «РУСАЛом».

Машинный зал Рогунской ГЭС Asia-Plus

Своими силами

Не найдя иностранных инвесторов, в 2008 году Таджикистан приступил к достройке Рогунской ГЭС собственными силами. В реальность этой затеи тогда мало кто верил.

Скептики говорили, что у нашей страны не хватит денег на такую гигантскую стройку, что у нас просто нет квалифицированных специалистов для реализации такого сложного проекта. Тем не менее, работа закипела.

Рогунская ГЭС сегодня Asia-Plus

В начале 2010 года началась кампания по реализации акций Рогунской ГЭС населению страны, по итогам которой было собрано около 880 млн. сомони. Ежегодно на завершение стройки выделялись специальные средства из госбюджета.

Рогунская ГЭС после сдачи всех шести агрегатов в эксплуатацию сможет вырабатывать ежегодно 13, 4 млрд. киловатт-часов электроэнергии. Это почти годовая выработка всех существующих в Таджикистане электроэнергетических мощностей.

В 2012 году под патронажем Всемирного банка началась экспертиза проекта строительства Рогунской ГЭС, которая была завершена в 2014 году. В ТЭО говорилось, что «место, выбранное под строительство Рогунской ГЭС, хотя и является сейсмологически сложным, подходит для строительства ГЭС».

Летом 2016 года итальянская компания Salini Impregilo SpA победила в тендере на завершение строительства Рогунской ГЭС. Общий бюджет проекта на этом этапе оценивался в 3,9 млрд. долларов.

29 октября 2016 года состоялось перекрытие русла реки Вахш для возведения плотины Рогунской ГЭС.

Фото: Пресс-служба президента РТ Эмомали Рахмон на церемонии перекрытия русла реки Вахш, 29 октября 2016 года.

Президент Эмомали Рахмон лично участвовал в перекрытии Вахша за рулем бульдозера. Надо отдать должное его вкладу в завершение «стройки века» - без его настойчивости и политической воли пуск Рогуна вряд ли стал бы возможным.

Сегодня день, к которому наш народ шёл все эти долгие годы! Поздравляем, страна!

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