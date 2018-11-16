Третий бизнес-коннект Startup форум G5 состоялся сегодня во второй половине дня в Российско-Таджикском (Славянском) университете. Спикеры из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана рассказали свои истории успеха, об ошибках, которые совершали на своем пути и о том, как они их решали.
Смотрите в нашем видео, как это было.
Азиза Анарбекова, директор и партнёр сервиса доставки «Namba Food» из Кыргызстана рассказала участникам форума о том, как можно адаптировать мировой опыт услуг в Центральной Азии. «Для нашей компании нет слова "проблема", есть ситуация, для решения которой нужно найти несколько вариантов и предполагаемых результатов, и, исходя из этих результатов, нужно предпринимать действия».
Джахонгир Забиров, таджикский интернет-предприниматель, создатель сайта somon.tj рассказал про историю появления своего детища. Новичкам он советует, как подготовиться к началу старта своего бизнеса. «Сначала - найдите партнера с похожим духом, но противоположным характером. После начните ему доверять. И потом - покоряйте мир, создавая свое дело», - говорит он.
А Лайло Тагаева, владелец рекламного агентства из Таджикистана PurNur на StartUp форуме G5-2018 поделилась опытом, и своими инсайтами. Она рекомендует: «чтобы быть в теме и не выпасть за борт современных тенденций, нужно удовлетворять потребности цифрового поколения Z, рожденных с 2000 года. Именно это поколение станет крупнейшей группой потребителей на планете в ближайшее время. Если собираетесь открывать свое дело и еще не решили, что это будет, примите мои слова к сведению».
И еще один таджикский бизнесмен - владелец сети концептуальных кафе Мazza, Искандар Икрами рассказал как развивать кофейную культуру в чайной стране
Узбекистан представил Улугбек Рустамов основатель проекта Click.
От Казахстана на форум приехал создатель уникального IT-стартапа Smart Satu, оценённого в 20 миллионов долларов - Болатбек Оспанов. Всего за два года его бизнес-платформа стала компанией с глобальными перспективами, встав в одном ряду с такими проектами, как Viber, Playtika и Synesis.
Болатбек рассказал о том, как зародился один из самых мощных брендов Казахстана, почему так важно создавать собственную IT-среду в стране, как масштабировать свой стартап на международном рынке, и как привлекать инвестиции в свой бизнес.
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