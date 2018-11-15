Американская Торговая Палата в Республике Таджикистан в сотрудничестве с Международной аудиторской компанией Crowe ACG, провели открытый двухдневный тренинг на тему: «Особенности учета и сфера применения МСФО 9: Финансовые Инструменты».

Организации в Таджикистане, как и в других странах мира, где применяются МСФО, зачастую сталкиваются со сложностями внедрения, применения и понимания вновь принятых стандартов отчётности. МСФО 9 «Финансовые инструменты» также был не исключением.

Чтобы помочь справиться с возникающими проблемами по пониманию основ нового стандарта (МСФО 9), Crowe разработал модули и примеры, которые помогают слушателям получить разъяснения нового стандарта и области его применения.

«Зная нагрузку и бремя лиц, ответственных за составление финансовой отчетности, мы решили организовать двухдневный тренинг совместно с AmCham, чтобы на простых примерах объяснить все сложные моменты и нюансы применения МСФО 9» - поделился с нами директор компании Crowe ACG, он также отметил, что подобного рода тренинги в других странах ЦА стоят в разы дороже.

«Наша основная цель проведения тренинга - удовлетворение потребностей организаций в правильном понимании МСФО 9, поэтому стоимость тренинга была подсчитана по себестоимости».

Тренинг по освещению МСФО 9 прошел в Душанбе, в бизнес центре «Созидание», в котором приняли участие более 30 человек. Тренером выступала Ирема Зангиева – менеджер аудита из сети Crowe в России. Семинар проводился в интерактивной форме, в ходе которого рассматривались примеры применения МСФО 9 с использованием специально разработанных учебных материалов. Программы тренинга участников включала разъяснения следующих компонентов: классификация финансовых активов и обязательств и их признание в отчётности, и учет хеджирования.

В течение последних нескольких лет многие компании\банки по всему миру готовились к внедрению Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 9 «Финансовые инструменты», который приходит на смену МСФО 39. Результаты исследований являются отражением того факта, что компании\банки, которые не осознают важности нового стандарта, рискуют потерять значительную часть своей стоимости. И в ходе данного семинара были обсуждены изменения в деятельности компаний\банков, посредствам МСФО 9, и то, как сделать переход на новый стандарт наиболее безболезненным и эффективным.

Внедрение МСФО 9 послужит рычагом изменений не только в системе риск-менеджмента и внутреннего контроля. Вышеназванный стандарт повлияет на эффективность деятельности и управление компании\банка в целом. Новый стандарт приведет к пересчету многих ключевых показателей эффективности. Изменится и угол, под которым на компанию\банк будут смотреть его контрагенты, инвесторы, рейтинговые агентства и т.д.

Что такое МФСО?

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; прим.ред. IFRS от английского International Financial Reporting Standards) – это признанные мировым сообществом регулирующие правила для составления финансовой отчётности, призванные сделать финансовую отчётность более простой и понятной для любого специалиста в мире, без привязки к национальным особенностям ведения отчётности.

МСФО признаны одним из главных инструментов, позволяющими предоставлять прозрачную и понятную информацию о финансовом состоянии той или иной компании, или корпорации, предприятия или финансового института. Использование МСФО при подготовке финансовой отчетности, является одним из необходимых условий выхода организации на международный уровень. Необходимость в переходе в первую очередь возникает у компаний, уже работающих с иностранными банками и инвесторами.

Менеджер компании Crowe ACG, - Садриддин Шарифов отметил, что все международные кредиторы, международные финансовые институты и международные партнёры требуют от организаций, с которыми они сотрудничают в Таджикистане, предоставления отчётности по стандартам МСФО. Для этих целей, мы планируем проведение тренингов по другим международным стандартам, а также помочь компаниям в Таджикистане правильно и своевременно внедрить МСФО 9 в их учёт и отчетность.

СПРАВКА «АП»:

Crowe ACG входит в сеть Crowe Global. На рынке Таджикистана компания работает более 11 лет и предоставляет высококачественные аудиторские и сопутствующие услуги, услуги по аутсорсингу, аутстафингу и финансовому сопровождению, услуги в области налогообложения и HR, юридическое консультирование и международный консалтинг. Crowe ACG имеет богатый опыт работы в сфере оказания услуг банкам и финансовым институтам, а также коммерческим компаниям международного и местного масштаба. Crowe ACG сотрудничает с международными и местными НПО, двусторонними и многосторонними агентствами по оказанию помощи, а также с крупными международными донорами, оказывающими помощь обществу, по средствам различных программ.

На протяжении более 100 лет Crowe Global (до июня 2018 года Crowe Horwath International) предоставляет разумные решения для клиентов, работающих по всему миру. Будучи 8 (восьмой) по величине аудиторской компанией в мире, сеть компаний Crowe Global располагает более 221 независимыми аудиторскими и консалтинговыми фирмами в более 130 странах.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus