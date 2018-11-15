АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 НОЯБРЯ
- В Таджикистане будет дан пуск Рогунской ГЭС: во второй половине дня при участии Эмомали Рахмона и зарубежных гостей будет запущен первый агрегат гидростанции.
- В Душанбе в парке культуры и отдыха имени Айни, парке культуры и отдыха Фирдавси, площади имени 800-летия Москвы и на площади возле Генеральной прокуратуры в 15:00 будут включены мониторы, которые будут транслировать запуск первого гидроагрегата Рогунской ГЭС в прямом эфире. Во всех регионах Таджикистана в честь пуска Рогуна также пройдут торжественные мероприятия.
- В Душанбе по решению мэра пройдут выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 НОЯБРЯ
День президента Республики Таджикистан
1933 - Установлены дипломатические отношения между США и СССР.
1992 – В Худжанде открылась XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 12-го созыва.
2009 - Президент РТ поручил срочно выпустить акции Рогуна и ввести их в обращение в начале 2010 года.
2014 - Таджикистан стал членом Благотворительного фонда НАТО, который был основан в 1968 году с целью сбора денежных средств для поддержки международных благотворительных проектов.
2016 - В Таджикистане впервые отметили День президента.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 НОЯБРЯ
1937 – родился доктор исторических наук Юсуфшо Яъкубов
1939-2018 – родился ученый-историк, академик Рахим Масов
1947 – родилась певица София Бадалбоева
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 НОЯБРЯ
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 9-14 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 4-9 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.
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