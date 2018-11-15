Четвёртый фестиваль корейских фильмов пройдёт 22-24 ноября в Душанбе. Все кинопоказы в рамках фестиваля пройдут в кинотеатре "Кайхон".
Торжественное открытие кинофестиваля, который организован посольством Республики Корея в Таджикистане, состоится 22 ноября показом фильма «Мой Папаротти» о судьбе парня, мечтавшего стать известным певцом, сообщает пресс-центр Министерства культуры РТ.
Сан-Джин – учитель музыки в школе искусств в небольшом городе. Прежде он был многообещающим оперным певцом, но из-за серьезного заболевания ему пришлось закончить карьеру. Он совсем не любит свою новую профессию и не горит желанием кого-то чему-то учить. Весьма снисходительно относится к ученикам и к их потугам что-либо спеть. Молодой человек Ли Чан-Хо – сирота предоставленный сам себе и обладатель потрясающей красоты голоса. Но вместо того, чтобы петь он стал гангстером.
В рамках фестиваля душанбинцам покажут пять фильмов известных корейских кинематографистов - «Мой Папаротти», «Признание в убийстве», «Фатальная встреча», «Джонгджу» и «Прекрасный кошмар», показ которых намечен на 22, 23 и 24 ноября. Афишу можно посмотреть на сайте кинотеатра.
Вход на просмотр фильмов свободный, за исключением официального открытия мероприятия.
Последний раз подобное мероприятие проводилось в 2015 году, а до этого — в 2013 году.
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