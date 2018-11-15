На самом деле бросить курить в Таджикистане намного проще, чем, кажется. В честь дня отказа от курения (No Smoking Day), который в этом году отмечают 15 ноября, мы попросили нескольких респондентов, которые бросили курить, рассказать, что им помогло это сделать.

Найти вескую причину

Причина для того, чтобы бросить курить не должна быть абстрактной, нельзя убедить себя отказаться от сигарет только на том основании, что курить, это вредно для здоровья, что из-за сигарет повышается риск сердечнососудистых заболеваний.

Ищите материальную и реальную причину.

Например, одной из моих главных причин отказа от курения стал страх потерять естественный цвет зубов, который за много лет курения почти потерялся. Кстати, через пару месяцев после отказа от сигарет при очередном походе к стоматологу, во-первых, врач сразу понял, что я не курю, во-вторых, ему хватило 15 минут, чтобы провести неприятную процедуру чистки зубов. Раньше на неё уходило не менее 45 минут.

Заняться спортом

После отказа от курения, интуитивно хотелось какой-то физической нагрузки. Идти сразу на фитнес необязательно, можно совершать небольшие пробежки по утрам, совершать пешие прогулки, плавать.

Физическая нагрузка снимает раздражительность, и улучшает настроение.

с сайта islam-today.ru

Это уже потом оказалось, что занятия спортом вполне себе опробованный метод для борьбы с курением, физические упражнения помогают справиться синдромом отмены, который развивается в связи с отказом от никотина.

Плюс, когда выходишь после тренировки, после горячего душа, на свежий воздух, «пачкать» свой организм совсем не хочется.

Избегать ситуаций, при которых вы курили

Пожалуй, каждый заядлый курильщик пытался избавиться от своей привычки не один раз. Мои несколько попыток расстаться с сигаретами каждый раз прерывались в тех ситуациях, в которых я привык курить.

Например, употребление алкоголя, это серьезный стимулятор курения, поэтому, если хочется бросить курить, придется на время отказаться и от алкоголя.

Если вы всегда курили за чашкой кофе, и не можете от него отказаться, попробуйте пить кофе на ходу.

Кстати, во время отказа от курения, попробуйте купить для этого несколько полезных штук, которые будут напоминать вам о вашем желании или вызывать чувство вины, если понадобится. Например, купите себе красивый, закрытый стакан для того, чтобы теперь пить кофе на ходу.

Стать модным

Несколько лет назад на одном из мероприятий в гостинице Sheraton, на улице, в «курилке» нас оказалось только два человека, это женщина, кажется, немка лет 65-ти и я. На том мероприятии присутствовало несколько десятков человек, но курить выходили единицы.

«Курить стало совсем немодно, а в 70-е годы все курили бы тут с нами. А сейчас… Но мы не изменим своим привычкам, правда?», - подморгнула она мне, тогда 30-летней, и мне стало не по себе…

Посмотрите на самые модные, молодежные кафе в Душанбе, и там нельзя курить, сигареты давно не в тренде у молодежи, и они скорее пойдут в спортзал, чем схватятся за сигареты. У них нет кумиров, но даже те звезды, которые им нравятся не курят, потому что курить стало не модно.

Прочитать книгу Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить»

Тысячи курильщиков по всему миру хвалят книгу Аллена Карра «Легкий способ бросить курить».

Эта книга - не для ценителей большой литературы, эта книга даже не для ценителей небольшой литературы. Я не знаю, в чём её загадка, но она действительно помогает.

На протяжении пары сотен страниц автор убеждает вас, что вы ничего не бросаете, вы просто прекращаете курить, и никакой трагедии, никакого героизма, вы просто прекращаете курить.

А́ллен Карр — борец с курением, основатель международной сети клиник «Лёгкий способ», помогающей курильщикам бросить курить, применяя методику, описанную в его книгах, среди которых наиболее известна «Лёгкий способ бросить курить».

Книга нудная и предсказуемая, но она действительно помогает, попробуйте!

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