Фейерверк в душанбинском комплексе «Наврузгох» в честь празднования Навруза, 25 марта 2018 года

Душанбе отметит запуск первого гидроагрегата Рогунской ГЭС грандиозным гала-концертом и пятиминутным фейерверком в столичном "Наврузгохе" 17 ноября.

На гала-концерте и в театрализованном представлении выступят мастера искусств и представители таджикской эстрады с лучшими песнями, посвящёнными Родине, независимости, единству и другим национальным ценностям, сообщили "АП" в пресс-службе столичной мэрии.

По окончании представления состоится праздничный фейерверк, который будет длиться 5 минут.

Предшествовать торжеству в Наврузгохе будут массовые народные гуляния, которые пройдут во всех столичных парках в субботу.

Начнут праздновать пуск Рогунской ГЭС в столице уже завтра: в парках четырёх районов столицы - в парке культуры и отдыха имени С. Айни, парке культуры и отдыха имени Абулкосима Фирдавси, площади имени 800-летия Москвы и на площади возле Генеральной прокуратуры с 14:00 начнутся культурные мероприятия. А в 15:00 здесь на больших мониторах начнут транслировать церемонию запуска первого агрегата Рогунской ГЭС в прямом эфире.

Запуск первого агрегата Рогунского гидроузла состоится 16 ноября с участием президента Таджикистана, освещать церемонию будут 100 представителей ведущих СМИ мира.

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