Кредитно-информационное Бюро Таджикистана (КИБТ) запускает новый инструмент, предназначенный для быстрой и эффективной оценки рисков в сельском хозяйстве.

Инновационный инструмент внедряется при консультативной помощи Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка.

«Данная работа являются продолжением повсеместной поддержки КИБТ со стороны IFC в развитии и укреплении позиции компании на рынке страны», - сообщили «АП» в представительстве IFC в Душанбе.

Соглашение об оказании консультационных услуг между сторонами было заключено в мае этого года. В рамках данного соглашения КИБТ совместно с IFC внедряет аналитические индикаторы, основанные на агрономической информации и экспертных моделях, что поможет проводить более точную оценку рисков, основанную на скоринге для заемщиков сельскохозяйственного сектора.

Эти индикаторы будут добавлены в шаблон кредитного отчета для клиентов КИБТ для сельскохозяйственных предприятий. Также специалисты разработали «Руководство и инструкции для пользователей цифрового модуля».

Что это дает Кредитно-информационному бюро и его клиентам?

Предполагается, что внедрение аналитических индикаторов значительно повысит эффективность кредитного анализа сельскохозяйственных заемщиков, что, с одной стороны, улучшит доступ к финансированию для сельскохозяйственных предприятий, а с другой, приведет к повышению качества оценки рисков кредитования и сократит связанные с ним операционные расходы.

«Учитывая нужды современного рынка и финансового сектора нашей Республики, внедряемый продукт CLARA станет панацеей в принятия того или иного решения для финансовых институтов в вопросе агро-кредитования. В настоящее время рынок нуждается в данном инструменте, и мы верим, что он не только минимизирует риски на рынке кредитования, но и существенно сократит время анализа компетентных экспертов», - сказал генеральный директор Кредитно-информационного Бюро Таджикистана Манучехр Абдусамадзода

Для расчёта аналитических индикаторов будет использована экспертная система CLARA (Cash-flowlinkedAgricultureRiskAssessmenttool), позволяющая оценивать риски кредитования сельскохозяйственных заемщиков с помощью точного моделирования прогнозного денежного потока хозяйства.

«Данное партнёрство является частью всеобщих усилий IFC по улучшению доступа к кредитам для малого бизнеса, особенно для фермеров по всей стране», - отметил руководитель совместной Глобальной Программы IFC - Всемирного банка по финансам, конкурентоспособности и инновациям в Европе и Центральной Азии Рольф Берндт.

По его словам, с помощью инновационного инструмента Кредитно-информационное Бюро Таджикистана сможет помочь финансовым институтам лучше оценивать кредитные риски в сельскохозяйственном секторе, содействуя увеличению доступа к финансам для фермеров, а также повышению их продуктивности и эффективности, как на уровне предприятий, так и в целом для сельскохозяйственного сектора Таджикистана.

CLARA

CLARA (Инструментарий анализа кредитоспособности агро-клиентов на базе денежных потоков), представляет собой новый интернет-сервис, предназначенный для быстрой и эффективной оценки производственных рисков в сельском хозяйстве. Сервис помогает сделать прогнозные расчеты для фермерских хозяйств на основании технологических карт по производству различной сельскохозяйственной продукции. Технологические карты, содержащие необходимые сведения и инструкции по производству различной сельскохозяйственной продукции, будут храниться в базе данных сервиса.

Таким образом, создается интеграция между цифровой платформой КИБТ и CLARA, через которую две системы будут обмениваться данными. При этом в систему CLARA будут переданы только данные специального вопросника. Данные, идентифицирующие клиента или заемщика, не подлежат передаче в систему CLARA.

В представительстве IFC отмечают, что еще до внедрения продукт уже имел спрос и интерес со стороны местных финансовых институтов, фокусирующихся на агро-кредитовании.

Инструмент CLARA был разработан в рамках проекта IFC по развитию агрофинансирования в Центральной Азии, направленного на улучшение доступа к финансированию фермеров и представителей малого и среднего бизнеса.