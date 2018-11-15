В компании «Узбектелеком» заявили, что с 1 декабря скорость интернета в Узбекистане увеличится в 10 раз, пишет Podrobno.Uz.
По словам сотрудника компании, который прокомментировал данный вопрос, в настоящее время завершаются технические работы.
Отметим, что в начале года президент Шавкат Мирзиёев поручил резко снизить цены на доступ в интернет, а также увеличить скорость подключения минимум в четыре раза в нынешнем году, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.
Ранее в Мининфокоме также сообщили о завершающей стадии масштабного проекта расширения интернет-канала.
«К концу года завершается масштабный проект по увеличению скорости доступа (к интернету – прим.) в 10 раз», – заявил начальник главного управления развития цифровой экономики министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Азамат Караматов.
В январе этого года президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал ситуацию в сфере информационно-коммуникационных технологий и потребовал резко увеличить скорость доступа в интернет и заодно снизить стоимость услуг для пользователей пишет "Фергана".
Если в послании президента к парламенту в декабре 2017 года было отмечено, что скорость интернета в 2018 году должна вырасти в два раза, то на январском заседании он потребовал увеличить ее уже в четыре раза. Кроме того, Мирзиёев заметил, что в Узбекистане средняя скорость подключения в десять раз ниже, чем в странах СНГ. Он поставил задачу догнать по этому показателю партнеров по Содружеству к 2020 году.
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