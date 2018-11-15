Более 1,7 миллионов граждан Таджикистана въехали на территорию Российской Федерации с начала текущего года: страна заняла второе место по числу мигрантов в РФ. На первом месте Узбекистан. Такие данные приводит общественная организация «Федерация мигрантов России».
По данным организации, с января до сентября текущего года из Таджикистана в Россию выехали 1 745 554 человек, в том числе с рабочими целями — 790 116 человек.
Больше всего трудовых мигрантов, въехавших в Россию с начала 2018 года, из Узбекистана. За этот период в Россию въехали более 3 млн 400 тысяч граждан Узбекистана, в том числе с рабочими целями — 1 573 791 человек.
На третьем месте Украина (347 272 человек въехали в РФ для трудоустройства), на четвёртом — Кыргызстан (247 658 человек).
По данным источника, чаще всего мигранты направляются на работу в Москву. В столице России с начала года были зарегистрированы более 1,2 млн трудовых мигрантов.
Также иностранцы приезжали на работу в Санкт-Петербург и Ленобласть (718 567 чел), в Московскую область — 343 508 человек, Свердловскую область — 100 485 человек.
Из других регионов у трудовых мигрантов популярны Краснодарский край, Самарская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Иркутская область, Татарстан, говорится в материалах организации.
Из России в Таджикистан перечислено более $1 млрд.
Общая сумма перечисленных из России в Таджикистан денежных переводов, по итогам полугодия 2018 года, составила $1 млрд. 150 млн., что на $89 млн. больше чем за первое полугодие 2017 года, сообщается на сайте Центрального банка России.
Судя по опубликованным данным, трансграничные переводы физических лиц из России в Таджикистан за первый квартал 2018 года составили $487 млн., за второй квартал $672 млн.
При этом средняя сумма одного перевода в первом квартале составила 87 долларов США, во втором она увеличилась до 120 долларов США.
Что касается валютной корзины трансграничных переводов, то в основном, на 80%, переводы поступают в Таджикистан в российских рублях, около 18% в долларах США и небольшой объем в евро и других валютах.
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Азаз2
Не верю про количество киргизов, думоют из там гаразда больше!