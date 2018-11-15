Первый заместитель премьер-министра Афганистана Мухаммад Хон сегодня прибывает в Душанбе: завтра, 16 ноября, он будет наблюдать за пуском первого агрегата гиганта таджикской гидроэнергетики Рогунской ГЭС, сообщает внешнеполитическое ведомство Таджикистана.

Кроме того, за пуском Рогуна будут наблюдать министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер.

На церемонию приглашены представители зарубежных государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран и журналисты ведущих мировых СМИ.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию 16 ноября при участии президента Таджикистана, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

Суммарная проектная мощность Рогунской ГЭС составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

Вчера журналисты "Азия-Плюс" одними из первых приехали на гидроузел и увидели, как тут готовят к запуску первый агрегат.

Они увидели, что на Рогуне идут полным ходом подготовительные работы: агрегат уже прошел тестовый режим и готов к запуску, намеченному на 16 ноября.

Объема воды, накопленного в строящейся плотине Рогунской ГЭС, по утверждению ведущего инженера ОАО «Рогунская ГЭС» Саидшо Охунова, достаточно.

"Объем воды в водохранилище составляет 214 млн. кубометров и его достаточно для пуска первого агрегата ГЭС", - говорит он.

Высота плотины ГЭС к настоящему моменту превышает 75 метров, что позволяет обеспечить нормальную работу турбины. По завершении возведения гидростанции высота плотины составит 335 метров.

Первый агрегат будет работать на мощности 80-120 МВт.

Сегодня на объекте, кроме итальянской компании «Салини Импреджило», которая строит плотину ГЭС, работают свыше 70 компаний-субподрядчиков - это компании Ирана, России, Китая, Германии и др.

По словам Охунова, с 2008 года до настоящего времени на реализацию проекта строительства Рогунской ГЭС потрачено порядка 12 млрд. сомони.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus