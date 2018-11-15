За право сыграть в групповом этапе Кубка АФК-2019 серебряный призер чемпионата Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» на стадии плей-офф сразится с победителем предварительного раунда.
Соперником «Худжанда» на стадии плей-офф Кубка АФК-2019 будет победитель предварительного раунда, где встретятся вице-чемпион Кыргызстана ошский «Алай» и второй клуб Туркменистана (обладатель Кубка или вице-чемпион).
Их игры пройдут 20 и 27 февраля. Свой первый матч в рамках плей-офф Кубка АФК-2019 «Худжанд» сыграет на выезде 6 марта, а ответный поединок проведет спустя неделю на своем поле 13 марта. В случае успеха, худжандцы получат право выступить в групповом этапе турнира, об этом сообщает пресс-служба ФФТ.
Групповой раунд Кубка АФК-2019 в Центральной зоне начнется 2 апреля, а завершится 26 июня. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы. После завершения группового этапа будут сыграны интерзональные полуфиналы и финалы, а затем уже главный, финальный поединок, который пройдет 2 ноября.
Напомним, чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» сыграет в предварительном этапе Лиги чемпионов АФК-2019.
В случае выхода «Истиклола» в групповую стадию главного клубного турнира Азии, в групповом этапе Кубка АФК-2019 примет участие не бронзовый призер чемпионата Таджикистана «Куктош» (Рудаки), который не смог пройти процедуру клубного лицензирования АФК, а турсунзадевский «Регар-ТадАЗ», занявший в этом году четвертое место в чемпионате страны.
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