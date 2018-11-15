Азим Иброхим выразил особое недовольство созданием недостаточных запасов продовольствия и теплого обмундирования для воинских частей Минобороны Таджикистана, дислоцированных на территории Согдийской области.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим провел в Худжанде заседание республиканского штаба по подготовке к зиме в Согдийской области: он оценил ее неудовлетворительной, сообщили "АП" в правительстве.

Азим Иброхим подверг резкой критике создание запасов кормовых для зимовки скота в области. По данным местных властей, созданных до середины октября запасы кормовых для зимовки скота хватит для 7-8 процентов скота, который находится на балансе дехканских хозяйств области.

Власти Согда не имеют никакой информации о заготовке запасов кормов для 92% скота, который находится в частном секторе.

Вице-премьер также подверг резкой критике работу местных органов государственной власти за отсутствие четкой статистики по подготовке к зиме и незнание потребностей отдельных городов и районов области к зимовке.

Вице-премьер поставил перед соответствующими структурами задачу к 1 декабря исправить все выявленные недостатки и представить подробный отчет в адрес правительства Таджикистана.

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