По факту организации групповой поножовщины на территории столичной улицы Мухаммаджона Косимова задержаны семеро молодых душанбинцев, трое из них с ножевыми ранениями госпитализированы, они проходят лечение под охраной милиционеров, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.
Среди задержанных числятся 19-летний студент военного института Минобороны Таджикистана Абдулло Абдуллоев, 21-летний студент юридического факультета Таджикского национального университета Ханджар Курбоналиев, 21-летний студент юрфака РТСУ Хамза Мирзоев, 21-летний студент физкультурного колледжа Душанбе Фируз Шарипов, 21-летний студент Таджикского государственного технического университета Бехруз Абдурахмонов, 28-летний житель махалли Гульбутта Худобахш Зухуров и 17-летний житель Душанбе Сайрахмон Азамов.
Трое из задержанных - Абдулло Абдуллоев, Худобахш Зухуров и Сайрахмон Азамов с ножевыми ранениями госпитализированы, они проходят лечение под охраной милиционеров.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 237 ч. 3 (хулиганство, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия и при опасном или особо опасном рецидиве).
Им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
В настоящее время милиция ищет других участников групповой драки.
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