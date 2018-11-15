Певица из Узбекистана Шахло Ахмедова осталась без лицензии из-за своего нового клипа на песню "Летние дожди", сообщает "Узбекконцерт".
В ведомстве отметили, что Ахмедову несколько раз предупреждали о том, что в ее клипе имеются движения, не соответствующие национальному менталитету и восточной культуре.
В клипе показана любовная драма между парнем и девушкой. Счастью пары приходит конец, когда героиня видит любимого в объятиях другой красавицы.
С января этого года комиссия "Узбекконцерта" проводит отбор на соответствие песен и танцев национальному менталитету. Согласно требованиям, мужчинам запрещено появляться в женской одежде и украшениях, женщинам - в откровенных нарядах. Также нельзя показывать в клипе дорогие дома, машины, украшения, роскошь, если нет привязки к смыслу песни.
Певица Шахло Ахмедова - младшая сестра заслуженной артистки Узбекистана Лолы Ахмедовой. Родилась в 1994 году в Сурхандарьинской области Узбекистана. Известность получила в 2013 году после участия в конкуре Zo’r-zo’r Star. В 2014 году приняла участие в музыкальном конкурсе «Голос. Казахстан». В 2017 году Шахло поступила в ГИТИС, где ее наставником стала народная артистка России Надежда Бабкина.
Нерӯгоҳи Роғун ба истеҳсоли барқ омода аст!
Шабакаи баландсуръати насли чоруми 4G-и Tcell дар Кӯлоб
Як манзил назди бозори “Корвон” пурра ба коми оташ рафт
Бо нархи пасттар аз бозор: ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар Душанбе
Президент бинокорони Роғунро бо мукофотҳо қадрдонӣ кард
Дуздии 150 кило гӯшти гов аз як дӯкони Душанбе
Машқҳои бонувони муштзани тоҷик дар Ҳиндустон бо ниқоб
Роҳандозии ҳамкориҳо байни “Аввалин Бонки молиявии хурд” ва бонкҳои Ӯзбекистон
Фавти зан дар маркази пойтахт зери чархи автомашинаи донишҷӯи ДСРТ
Тадбирҳои тарбиявӣ вобаста ба беназмӣ дар фестивали “Оши палав” дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста