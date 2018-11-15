Госкомтуризм Узбекистана разработал меры, позволяющие, по его расчетам, снизить стоимость авиабилетов для путешественников до $100-150. Предложения Комитета изложены в Концепции развития сферы туризма в республике, пишет сегодня "Фергана".
По мнению авторов концепции, высоким ценам на билеты и недостаточности воздушных соединений способствует монопольное положение авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Оно же привело к самым медленным темпам роста международных авиаперевозок в регионе (2%) и сокращению внутреннего рынка перевозок на 1,9% ежегодно.
Также в документе отмечается нехватка квалифицированных кадров в сфере туризма, отсутствие единого национального туристского бренда на мировом рынке и слабая диверсификация туристского продукта.
Концепция предлагает разделить «Узбекистон хаво йуллари» на несколько конкурирующих компаний, разграничив авиацию, управление аэропортами и регулирующий орган авиации.
Также предложено увеличить число зарубежных авиакомпаний, в том числе лоукостеров, совершающих регулярные рейсы в Узбекистан, путем внедрения режима «Открытое небо» в некоторых международных аэропортах республики. Эти и другие меры должны помочь снизить стоимость авиабилетов в общей стоимости турпакетов до $100-150.
В концепции отмечается, что 2018 год благодаря либерализации визового режима, упрощению правил пребывания в республике и требований к предпринимателям продемонстрировал почти двукратный рост иностранных туристов.
По итогу года ожидается прибытие 4,8 млн туристов, тогда как в 2017 году их было 2,7 млн. Экспорт туристских услуг вырос по сравнению с 2017 годом на 41% — до $773 млн.
В то же время, констатируют авторы, остается ряд нерешенных вопросов в сфере туризма, а именно: визовый режим отменен для малого количества стран, отсутствие правил оказания услуг, стандарта классификации объектов питания и транспорта по уровню комфорта и обслуживания, нехватка номерного фонда.
Также отмечается однообразное меню в гостиничных ресторанах, плохое состояние санузлов, недостаток туристской навигации. В концепции говорится и об опасности для объектов культурного наследия, которую представляют не соответствующие мировым стандартам ремонтные работы или обветшание.
Между тем, к 2025 году Узбекистан намерен увеличить долю туризма в валовом внутреннем продукте до 5%. Это более чем двукратное увеличение по сравнению с 2017 годом, когда вклад туризма в экономику страны составил 2,3% ВВП.
Концепцию намерены реализовать в семь этапов — каждый год будет утверждаться отдельный план конкретных мер.
На 2019 года такой план уже разработан и в нем предлагаются следующие меры: внесение предложения по упрощению визовых процедур для граждан стран ЕС и других регионов с развитым выездным туризмом; проработка введения единой въездной визы Узбекистана и Казахстана; упрощение порядка краткосрочной аренды (до 30 дней) частных квартир и домов.
А также отмена лицензии для перевозки постояльцев гостиниц на собственном автотранспорте, лицензии на перевозки по нерегулярным маршрутам (при условии получения лицензии на междугородные перевозки), лицензии на каждую отдельную точку продажи алкоголя в гостиницах; создание хостелов на базе общежитий колледжей (на полторы тысячи коек); внедрение единой электронной системы пропуска в музеи; создание в каждом регионе не менее 50 точек доступа бесплатного Wi-Fi.
План предусматривает также разработку закона о гидах, проведение инвентаризации всех туристских ресурсов и объектов, которые будут разделены по категориям «удовлетворительное состояние», «требуется реставрация (ремонт) и реконструкция», «аварийное и заброшенное состояние».
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