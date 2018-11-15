14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Cегодня в Таджикистане зарегистрировано 41 тысяча 690 человек, страдающих этим недугом.
Врачи утверждают, что мы не можем повлиять на свой возраст или наследственную предрасположенность к предиабету и сахарному диабету, но мы можем снизить массу тела, если она не в норме, стать более активным физически и потреблять более здоровую пищу. Эти изменения образа жизни особенно необходимы по мере увеличения возраста или при наличии у наследственной отягощенности по сахарному диабету.
Мы предлагаем вам пройти простой тест, чтобы понять, стоить ли вам задуматься над тем, чтобы поменять свой образ жизни, и, тем самым, снизить риск заболевания диабетом.
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