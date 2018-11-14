Власти Южного Урала запретили иностранцам с патентами работать в регулярных пассажирских перевозках.
Запрет вступит в силу 1 января 2019 года и коснется как городского, так и междугородного сообщения, а также легковых такси и арендованных автомобилей с водителями.
Соответствующее постановление 12 ноября подписал губернатор области Борис Дубровский, сообщает "Эхо Москвы в Челябинске"
В документе говорится, что местные автотранспортные предприятия больше не смогут привлекать трудовых мигрантов к работе в пассажирских перевозках.
Впервые санкции в отношении гастарбайтеров-маршрутчиков в Челябинской области ввели еще в 2015 году. Южноуральцы регулярно жалуются на то, что водители маршрутных такси часто нарушают ПДД и создают на дорогах аварийные ситуации.
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