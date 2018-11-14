В Душанбе с первого ноября 2013 года начал работать проект «Безопасный город». В первый же день работы камеры зафиксировали около 17 тыс. фактов нарушений ПДД. А ещё система «Безопасный город» помогает найти преступников, потерянных детей, и ценные вещи.

Вот уже пять лет в Душанбе действует Центр автоматизированного управления дорожного движения «Безопасный город» при УГАИ МВД республики.

Более тысячи камер видеонаблюдения, ежедневно следят за движением транспорта на перекрестках, и улицах столицы, а также за порядком в общественных местах фиксируя каждое нарушение.

- Внедрение проекта «Безопасный город» было требованием времени, - рассказывает заместитель руководителя Центра подполковник милиции Бободжон Муродов. – Подобный проект действуют во многих странах мира, и как показывает практика, эта система оказывает большую помощь в борьбе с нарушениями правил дорожного движения.

В последние годы жители столицы часто жаловались на водителей, нарушающих правила вождения, из-за чего возникали опасные ситуации на дорогах. Невозможно установить на каждом перекрестке по одному автоинспектору, а с установлением камер видеонаблюдения проблема стала решаться, число лихачей заметно сократилось, - говорит подполковник Муродов.

Как сообщают в «Безопасном городе», проект состоит из шести частей: центр управления, система регулирования дорожного движения, система контроля светофоров, система общественной безопасности, система поиска транспортных средств, и система видеонаблюдения.

В первый же день внедрения системы, в столице было зафиксировано 17 тысяч нарушений ПДД. С начала нынешнего года, система выявила 254 тысячи 102 случая нарушения ПДД со стороны водителей.

Кстати, сайт МВД регулярно публикует имена злостных нарушителей. Водители могут проверить на веб-ресурсе свои данные, в том числе, не висят ли на них штрафы.

За пять лет деятельности проекта «Безопасный город» в Душанбе сумма штрафа, взысканного через эту систему, составила около 73 млн. сомони.

Камеры, нашедшие убийцу, насильника и ценности

Камеры видеонаблюдения помогают не только в выявлении нарушений правил дорожного движения, но и в деле контроля общественного порядка, поиску преступников, потерянных детей, а также ценных вещей, оставленных в машинах.

Как сообщили в Центре «Шахри бехатар», с начала года по ноябрь, при помощи системы видеокамер было выявлено 2365 случаев бродяжничества, 15 тыс. 446 торговли в неустановленных местах, 1139 случаев нарушения закона «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», 274 лиц, нуждающихся в отправке в медвытрезвитель, и 330 фактов установления личности.

С начала запуска проекта работники Центра помогли раскрытию 403 преступлений.

- В этом году мы помогли раскрыть 39 преступлений, из них 2 убийства, 3 случая изнасилования, 3 факта незаконного оборота наркотиков, а также факты разбоя, грабежа, угона автомобиля, и так далее. Конечно же, успешная работа Центра невозможна без опытных специалистов, таких как капитан Фируза Азиззода, подполковник Фуркат Шохимардонов и другие, - рассказывает Бободжон Муродов.

Жители Душанбе ещё не забыли о трагической смерти начальника пресс-центра таможенной службы Фахриддина Собирова. В некоторых СМИ прошла информация, что он был избит и умер в результате получения черепно-мозговой травмы. Однако, сотрудники милиции, опираясь на технические возможности видеокамер системы «Шахри бехатар», и данные свидетелей выяснили, что 13 октября Собиров, находясь на обочине дороги возле дома №37 по улице Рудаки, вследствие резкого повышения артериального давления потерял сознание и упал. При этом он ударился головой об асфальт, и получил сильные повреждения.

В этом же году сотрудники Центра при помощи видеокамер помогли раскрыть страшное преступление – изнасилование и убийство молодой девушки, а также изнасилование малолетней жительницы столицы.

Для внедрения проекта «Безопасный город» было потрачено $22 млн. Из этой суммы $20,9 млн. китайский долгосрочный кредит, выданный в рамках ШОС. Оставшиеся $1,1 млн., доля таджикской стороны.

«Шахри бехатар» и забывчивые туристы

Есть в деятельности центра и позитивные факты. Например, несколько месяцев назад при помощи видеокамер была найдена машина, в которой забыл ценные документы гражданин Китая. Когда ему в короткий срок вернули потерянные вещи, радости бизнесмена из соседней страны не было предела, рассказывают сотрудники центра.

- Он тут же написал благодарственные письма на имя нашего ведомства, - вспоминают милиционеры.

В Центре рассказали и про случай с американским туристом.

- 8-го августа этого года, на улице Рудаки турист, гражданин Америки Мэттью Пушел вместе со своей супругой и малолетним ребёнком, сели в такси и там забыли свой кошелёк с документами и деньгами, - рассказывает Бободжон Муродов. - Выйдя на центральную улицу, они не знали, как быть дальше. В этот момент, заметив автомашину «туристическая милиция» остановили её, объяснили сложившуюся ситуацию. Сотрудники туристического отделения своевременно доставили их в Центр «Безопасный город», за короткий срок нашли таксиста, и тут же вернули им кошелек и документы.

«Вы не поверите, когда они вернули мне мои документы и мой кошелёк у меня на глазах появились слезы счастья, для меня этот случай стал как сюрприз, потому, что с семьей на завтрашний день мы должны были вернуться домой в Америку», - говорил турист.

Благодаря видеокамерам «Шахри бехатар» гражданину Америки Мэттью Пушелу вернули оставленный им в такси кошелёк с документами и деньгами.

КАК У ДРУГИХ?

Медведев отметил роль камер на примере дела футболистов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал высокую оценку современным системам, таким как городские камеры видеонаблюдения, приведя в качестве примера их эффективности инцидент с известными российскими футболистами.

Речь об этом зашла на пленарном заседании международного форума "Открытые инновации", на котором в числе прочего обсуждались вопросы развития городской среды, пишет ТАСС.

"Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов", - сказал глава правительства РФ.

8 октября футболисты "Краснодара" Павел Мамаев и петербургского "Зенита" Александр Кокорин, стали участниками двух конфликтов в центре столицы, сначала напав на водителя автомобиля у гостиницы "Пекин", а затем в кафе на Никитской улице избив чиновника Минпромторга. Обе драки зафиксировали камеры видеонаблюдения.