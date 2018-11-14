АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 НОЯБРЯ
- В РТСУ пройдет Startup форум G5. Начало в 13.00. На нем выступят спикеры из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
- В Индии стартует 10-й чемпионат мира по боксу среди женщин. Он продолжится до 24 ноября. Сборную Таджикистана будут представлять три спортсменки - Мижгона Самадова (-57кг), Шоира Зулкайнарова (-60 кг) ва Гулмира Исроилова (-75кг).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 НОЯБРЯ
1932 – Вступил в строй Сталинабадский шелкокомбинат.
1934 - В Душанбе введен в эксплуатацию авторемонтный завод.
1946 - Совет Министров Таджикской ССР утвердил текст и музыку государственного гимна Таджикской ССР.
1972 – Пущен первый агрегат Нурекской ГЭС.
2006 - Седьмая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ одобрила закон «О торжественной присяге военнослужащих на верность президенту РТ».
2006 - В Душанбе состоялось открытие Фонда Евразия Центральной Азии.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 НОЯБРЯ
1869 - родился выдающийся русский востоковед и исследователь Средней Азии, академик В.В. Бартольд
1939 – родилась певица Гулрафтор Шахобова
1943 – родился журналист Лутфишохи Додо
1947 – Родился народный писатель Таджикистана, драматург и публицист Барот Абдурахмон
1948 – родился хормейстер, Народный артист Таджикистана Холахмад Маджидов
1953 – родилась заслуженная артистка Таджикистана Фотима Тураева
1954 – родился актёр театра Фируз Умаров
1958 – родился 1-ый заместитель председателя НДПТ, политолог Садмурод Фаттохзода
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 НОЯБРЯ
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшой дождь, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем -4+1.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах дождь (выше 2500м снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -3+2, днем 4-9 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-17 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.
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