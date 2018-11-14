Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых лучших и популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии у российских туристов зимой 2018-2019 года.
По данным издания, рейтинг представлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.
Отмечается, что главный российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября 2018 года в городе Великий Устюг Вологодской области.
В этот день он зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Морозов со всей страны и государств СНГ.
Топ Дедов Морозов, популярных у туристов в странах СНГ:
Белорусский Дзед Мароз — Зюзя и его внучка Снягурка встречают гостей в своей резиденции в Беловежской пуще в Брестской области. Резиденция Дзеда Мароза, основанная в 2003 году, находится в 340 километрах к юго-западу от Минска. Дзед Мароз принял милионного гостя в Беловежской резиденции в 2013 году.
На территории поместья Дзеда Мароза площадью 15 гектаров находятся дом Деда Мороза с тронным залом, живая новогодняя елка высотой более 40 метров, Терем Снегурочки, Скарбница для хранения ценных сокровищ (письма, рисунки и подарки детей), волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, поляна Двенадцати месяцев, аллея знаков восточного календаря, «Хата Деда Мороза» для угощений блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта.
Казахский Аяз Ата встречает гостей вместе с внучкой Акшакар. Его резиденция находится в 12 километрах от поселка Бурабай (Боровое). Новая резиденция Аяз Ата может появиться в 40 километрах от Усть-Каменогорска.
Азербайджанский Шахта Баба встречает гостей вместе с внучкой Гар гызы или «Снежная девочка». Шахта Баба одет в голубой костюм.
Армянский Каханд Папа или Мец Папук («Дедушка нового года»), одетый в зеленый костюм, встречает гостей вместе с Дзюнанушик или «Снежная Ануш».
Узбекский Корбобо, одетый в полосатый халат и красную тюбетейку, встречает гостей вместе с внучкой Коргыз. Корбобо («Снежный дед») ездит на ослике.
Молдавский Мош Крэчун, одетый в кафтан с поясом, украшенным национальным узором, носит высокую баранью шапку.
Кыргызский Аяз Ата, одетый в белый войлочный халат «чапан» с отделкой золотистыми узорами, встречает гостей с внучкой Аяз Кыз. Он носит белый головной убор.
Таджикский «Снежный дедушка» Бобои Барфи встречает гостей вместе с внучкой Барфак («Снежинка»).
Туркменский Дед Мороз — Аяз Баба встречает гостей вместе с внучкой Гарпамык.
Грузинский Товлис Папа или Товлис Бабуа («Снежный дедушка») одет в черную или белую чоху с белой буркой «набади». Он носит сванскую шапку или белую шапку из овчины «папанаки».
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