С проблемой растаможивания лекарств для ввоза в Узбекистан столкнулись украинские фармпроизводители, сообщает со ссылкой на Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины CA-NEWS.
«В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики Узбекистан не объясняет, почему не проводит его оформление», - отмечается в сообщении.
Предположительно действия Узбекистана вызвано ответом властей на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана на Украину, сообщает Радио Озодлик.
Для решения вопроса Объединение обратилось к Степану Кубиву, первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Украины. Фармпроизводители просят разобраться в причинах происходящего и выработать пути решения по выходу из ситуации.
Ранее сообщалось, что Узбекистан пригрозил Украине санкциями.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Нерӯгоҳи Роғун ба истеҳсоли барқ омода аст!
Шабакаи баландсуръати насли чоруми 4G-и Tcell дар Кӯлоб
Як манзил назди бозори “Корвон” пурра ба коми оташ рафт
Бо нархи пасттар аз бозор: ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар Душанбе
Президент бинокорони Роғунро бо мукофотҳо қадрдонӣ кард
Дуздии 150 кило гӯшти гов аз як дӯкони Душанбе
Машқҳои бонувони муштзани тоҷик дар Ҳиндустон бо ниқоб
Роҳандозии ҳамкориҳо байни “Аввалин Бонки молиявии хурд” ва бонкҳои Ӯзбекистон
Фавти зан дар маркази пойтахт зери чархи автомашинаи донишҷӯи ДСРТ
Тадбирҳои тарбиявӣ вобаста ба беназмӣ дар фестивали “Оши палав” дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста