С проблемой растаможивания лекарств для ввоза в Узбекистан столкнулись украинские фармпроизводители, сообщает со ссылкой на Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины CA-NEWS.

«В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики Узбекистан не объясняет, почему не проводит его оформление», - отмечается в сообщении.

Предположительно действия Узбекистана вызвано ответом властей на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана на Украину, сообщает Радио Озодлик.

Для решения вопроса Объединение обратилось к Степану Кубиву, первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Украины. Фармпроизводители просят разобраться в причинах происходящего и выработать пути решения по выходу из ситуации.

Ранее сообщалось, что Узбекистан пригрозил Украине санкциями.

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