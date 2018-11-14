Последние 5 лет в Согдийской области функционирует небольшое частное предприятие по производству адраса, атласа и ковров из войлока. Основателем является этническая узбечка Гулсун Гаффорова, о которой мы и хотим рассказать вам.
Интересна она нам стала тем, что село Янгиобод, где она запустила производство, находится в самой глуши. То есть она не пыталась, как многие, перебраться в большие города или в столицу, чтобы наладить бизнес. Наоборот – она решила начать все именно там, где в рабочих местах нуждаются, прежде всего.
Местные женщины, по ее словам, годами не могли найти достойную работу с достойной заработной платой. А теперь, благодаря нашей героине, в этом дальнем селе в хороших условиях трудятся десятки девушек и женщин.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Нерӯгоҳи Роғун ба истеҳсоли барқ омода аст!
Шабакаи баландсуръати насли чоруми 4G-и Tcell дар Кӯлоб
Як манзил назди бозори “Корвон” пурра ба коми оташ рафт
Бо нархи пасттар аз бозор: ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар Душанбе
Президент бинокорони Роғунро бо мукофотҳо қадрдонӣ кард
Дуздии 150 кило гӯшти гов аз як дӯкони Душанбе
Машқҳои бонувони муштзани тоҷик дар Ҳиндустон бо ниқоб
Роҳандозии ҳамкориҳо байни “Аввалин Бонки молиявии хурд” ва бонкҳои Ӯзбекистон
Фавти зан дар маркази пойтахт зери чархи автомашинаи донишҷӯи ДСРТ
Тадбирҳои тарбиявӣ вобаста ба беназмӣ дар фестивали “Оши палав” дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста