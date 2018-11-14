Генеральная прокуратура Таджикистана объявила о наборе специалистов в ряды своих подразделений с месячным окладом в размере от 630 (около $67) до 978 сомони (около $104).
Вакантными объявляются должности специалиста в прокуратуре района Шахринав, ведущего специалиста и главного инженера в Управление делами Генеральной прокуратуры, ведспеца в отдел делопроизводства и в секретный отдел Генпрокуратуры, а также специалиста в отдел приёма граждан и рассмотрения обращений, отмечается на сайте ведомства.
Отмечается, что соискатели должны быть в возрасте до 35 лет, иметь высшее образование в соответствующей сфере, не менее одного года опыта работы и не иметь судимости (всех членов семьи).
От кандидатов также требуется знать Конституцию Таджикистана, законы страны, международное право, признанное в Таджикистане, таджикский язык, иметь навыки работы на компьютере. Знание иностранных языков приветствуется.
Кандидатам на должности специалиста в прокуратуре района Шахринав обещана месячная зарплата в размере 630 сомони ($67). А кандидатам, претендующим на должности в самой Генеральной прокуратуре - 978 сомони ($104). Специалисту в отдел приёма граждан и рассмотрения обращений обещают платить 804 сомони ($86).
Кандидаты должны представить заявление на имя Генерального прокурора РТ, биографию, документы об образовании, трудовую книжку, справку о состоянии здоровья (форма 083), декларацию о доходах и имуществе, копию паспорта, справку с места жительства, справку о составе семьи, копию военного билета, характеристику.
Напомним, в конце августа Антикоррупционное ведомство Таджикистана объявило о наборе специалистов в ряды своих подразделений с месячным окладом в размере 806 сомони (около $86).
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Нерӯгоҳи Роғун ба истеҳсоли барқ омода аст!
Шабакаи баландсуръати насли чоруми 4G-и Tcell дар Кӯлоб
Як манзил назди бозори “Корвон” пурра ба коми оташ рафт
Бо нархи пасттар аз бозор: ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар Душанбе
Президент бинокорони Роғунро бо мукофотҳо қадрдонӣ кард
Дуздии 150 кило гӯшти гов аз як дӯкони Душанбе
Машқҳои бонувони муштзани тоҷик дар Ҳиндустон бо ниқоб
Роҳандозии ҳамкориҳо байни “Аввалин Бонки молиявии хурд” ва бонкҳои Ӯзбекистон
Фавти зан дар маркази пойтахт зери чархи автомашинаи донишҷӯи ДСРТ
Тадбирҳои тарбиявӣ вобаста ба беназмӣ дар фестивали “Оши палав” дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Россия2
За такие деньги только фрилансеров работать. Из дома. По два часа на Скайпе